अलीगढ़ में कथित हिंदूवादी नेता गिरफ्तार; जय श्रीराम का नारा लगाते हुए पुलिस ने उठाया, नेताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी

मोहन चौहान लगातार सोशल मीडिया पर नेताओं को लेकर विवादित और अमर्यादित बयान दे रहा था, लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश

मोहन चौहान को गिरफ्तार कर ले जाती अलीगढ़ पुलिस.
मोहन चौहान को गिरफ्तार कर ले जाती अलीगढ़ पुलिस.
Published : December 30, 2025 at 7:22 PM IST

अलीगढ़ : खुद को हिंदूवादी नेता बताने वाले मोहन चौहान को पुलिस ने सोमवार को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे पर उस वक्त हुई, जब मोहन चौहान अपने कुछ समर्थकों के साथ क्षेत्राधिकारी से मिलने जा रहे थे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहन चौहान को हिरासत में लेने पहुंची तो अपने समर्थकों के साथ जय श्रीराम का नारा लगाते हुए विरोध जताने लगे. लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और मोहन को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया और थाना जवां ले गई.

भड़काऊ वीडियो का वीडिया किया वायरलः क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह के मुताबिक, ग्राम बहादुरपुर कोटा निवासी मोहन चौहान वर्तमान में किसी भी संगठन से औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं है. मोहन को सोमवार सिविल लाइन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. मोहन सोशल मीडिया के जरिए न केवल भड़काऊ बयान दिए बल्कि सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले वीडियो भी वायरल किए हैं.

अखिलेश और रामजीलाल पर की थी अभद्र टिप्पणीः पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 8 अप्रैल 2025 को मोहन चौहान ने सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल किया था. इतना ही नहीं, राम जी लाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपये देने की घोषणा भी की थी. इस मामले में सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर थाना जवां में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके अलावा 7 नवंबर 2025 को सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका भी मामला भी सिविल लाइन थाने में दर्ज है.

चंद्रशेखर को दी थी धमकीः हाल ही में 16 दिसंबर को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो वायरल किया था. गिरफ्तारी के समय भी मोहन चौहान ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर विवादित बात कही. सपा नेता अज्जू इशाक ने कहा कि मोहन चौहान पर धोखाधड़ी और 420 जैसे गंभीर धाराओं में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. वह खुद को हिंदूवादी नेता बताकर समाज में तनाव फैलाने का काम कर रहा है. क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. मोहन चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और उसके सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है.

