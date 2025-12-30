ETV Bharat / state

अलीगढ़ में कथित हिंदूवादी नेता गिरफ्तार; जय श्रीराम का नारा लगाते हुए पुलिस ने उठाया, नेताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी

अलीगढ़ : खुद को हिंदूवादी नेता बताने वाले मोहन चौहान को पुलिस ने सोमवार को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे पर उस वक्त हुई, जब मोहन चौहान अपने कुछ समर्थकों के साथ क्षेत्राधिकारी से मिलने जा रहे थे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोहन चौहान को हिरासत में लेने पहुंची तो अपने समर्थकों के साथ जय श्रीराम का नारा लगाते हुए विरोध जताने लगे. लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और मोहन को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया और थाना जवां ले गई.

भड़काऊ वीडियो का वीडिया किया वायरलः क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह के मुताबिक, ग्राम बहादुरपुर कोटा निवासी मोहन चौहान वर्तमान में किसी भी संगठन से औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं है. मोहन को सोमवार सिविल लाइन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. मोहन सोशल मीडिया के जरिए न केवल भड़काऊ बयान दिए बल्कि सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले वीडियो भी वायरल किए हैं.

अखिलेश और रामजीलाल पर की थी अभद्र टिप्पणीः पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 8 अप्रैल 2025 को मोहन चौहान ने सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल किया था. इतना ही नहीं, राम जी लाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपये देने की घोषणा भी की थी. इस मामले में सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर थाना जवां में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके अलावा 7 नवंबर 2025 को सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका भी मामला भी सिविल लाइन थाने में दर्ज है.