पैसे के लिए आईआरबी के जवान ने की चचेरे दादा की हत्या, ऑनलाइन गेम के चक्कर में हो गया था 50 लाख का कर्ज
साहिबगंज में ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में सुमित पर लाखों का कर्ज हो चुका था, जिसके चक्कर में उसने चचेरे दादा की हत्या कर दी.
Published : December 8, 2025 at 8:13 PM IST
साहिबगंज: पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के तालबन्ना निवासी विश्वनाथ गुप्ता की हत्या का मामला सुलझा लिया है. विश्वनाथ गुप्ता के चचेरे भाई के पोते सुमित कुमार गुप्ता ने अपने दोस्त अमन जायसवाल के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था. सुमित आईआरबी का जवान है.
सुमित ने बिहार के मधेपुरा के रहने वाले अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर विश्वनाथ गुप्ता के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. अमन भी आईआरबी में ही नौकरी करता है. इस मामले में दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के हटिया टोला निवासी सोहित कुमार राउत को भी गिरफ्तार किया गया है. इन सभी को देर शाम जेल भेज दिया गया.
एसपी अमित कुमार सिंह ने पूरी घटना की जानकारी दी. एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,24,000 रुपये नकद, गहने, बैंक अकाउंट के सभी दस्तावेज, सात मोबाइल फोन, एक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
लातेहार में तैनात था सुमित
एसपी ने बताया कि सुमित कुमार गुप्ता 2019 में IRB आठ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था. उसका मुख्यालय गोड्डा में है और वह फिलहाल लातेहार जिले के चंदना थाना क्षेत्र के बोडा पिकेट में तैनात था. सुमित कुमार गुप्ता दमन नाम का एक ऑनलाइन गेम खेलता था. इस वजह से उस पर लगभग 50 लाख रुपये का कर्ज हो गया था. कर्ज देने वाले उस पर पैसे चुकाने का दबाव डाल रहे थे.
करीब छह महीने पहले सुमित कुमार गुप्ता के परिवार ने कहलगांव में अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच दी थी. इस बिक्री से विश्वनाथ गुप्ता को भी काफी पैसे मिले थे. सुमित की नजर इन पैसों पर थी. इसके लिए उसने साइबर अपराधी सोहित कुमार राउत से संपर्क किया. तय हुआ कि सोहित विश्वनाथ गुप्ता की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन चुराएगा, जिसके बाद उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे. सोहित पैसे निकालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने मृतक के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिससे पैसे नहीं निकल पाए.
