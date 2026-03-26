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गाजियाबाद में पत्नी और बॉयफ्रेंड का हत्या करने वाला गिरफ्तार, पति बोला- उसने मेरा भरोसा तोड़ा

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी राशिद ने बताया कि वह आला-ए-कत्ल की बरामदगी करवा सकता है. राशिद की बातों पर भरोसा कर पुलिस उसे हारमपुर के जंगलों में लेकर पहुंची. राशिद ने वहां पहले से तमंचा छुपा रखा था. जंगलों में पहुंचते ही तमंचा निकाल राशिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में रशीद के पैर में गोली लगी. पुलिस टीम द्वारा रशीद को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 23 मार्च को हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी राशिद को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ के दौरान राशिद के पैर में गोली लगी है. राशिद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. आला-ए-कत्ल की बरामदगी के लिए पुलिस रशीद को हारमपुर के जंगलों में लेकर पहुंची थी.

गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के राम पार्क इलाके में एक महिला और बॉयफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. महिला राशिद की पत्नी थी. जबकि फहीम महिला का बॉयफ्रेंड था. राशिद पर महिला और उसके प्रेमी की हत्या करने का आरोप है. दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रशीद मौके से फरार हो गया था. मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों के अवैध संबंधों के बारे में राशिद को पता चल गया था. अक्सर इसी को लेकर राशिद और पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होते थे.

"थाना ट्रॉनिका सिटी में हुए दोहरे हत्याकांड में राशिद वांछित था. मुठभेड़ के दौरान राशिद को गिरफ्तार किया गया है. रशीद के पैर में गोली लगी है. राशिद पर हत्या, हत्या का प्रयास और चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं. आरोपी के अन्य अपराधी के इतिहास की जानकारी की जा रही है." - सिद्धार्थ गौतम, एसीपी लोनी

पूछताछ के दौरान राशिद ने पुलिस को बताया है, उसने अपनी पत्नी को समझने का काफी प्रयास किया था. राशिद और फहीम की कई सालों से दोस्ती थी और दोनों एक साथ काम करते थे. फहीम से शादी करने के लिए पत्नी तलाक मांग रही थी. कई महीने से शक था कि पत्नी का फहीम के साथ संबंध है. काफी पहले ही सोच लिया था कि पत्नी को नहीं छोडूंगा उसे सबक जरूर सिखाऊंगा.

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