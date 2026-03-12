ETV Bharat / state

पत्नी पर पड़ोसी रखता था गलत नजर, बदला लेने के लिए पति ने लगा दी घर में आग

रांची में पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले पड़ोसी के घर में पति ने आग लगा दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Accused Amit Kumar
आरोपी अमित कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 6:17 PM IST

रांची: राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति के घर में आग लगाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले को लेकर पीड़ित द्वारा सोशल मीडिया पर पुलिस को सूचना दी गई थी. इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 34 वर्षीय अमित कुमार को उनके ही पड़ोसी के घर में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पीड़ित ने सोशल मीडिया के माध्यम से रांची पुलिस को सूचना दी थी कि 10 मार्च को उसके घर में आग लगाकर पूरे परिवार को मारने की साजिश रची गई.

मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया था. सोशल मीडिया द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित से थाने में लिखित आवेदन देने को कहा. उसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया.

मामले में संदिग्ध की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में यह बात सामने आई है कि आवेदक और अभियुक्त एक दूसरे को पहले से जानते थे और अभियुक्त का कहना है कि वादी उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया: प्रकाश सोय, डीएसपी, कोतवाली

CCTV में कैद हुआ आरोपी

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अमित कुमार ने बताया कि आवेदक द्वारा उसकी पत्नी पर गलत निगाह रखी जाती थी. कई बार इसे लेकर उसे समझाया भी गया था लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था. उसे सबक सिखाने की नीयत से उसने उसके घर में जाकर आग लगा दी.

बता दें कि आगजनी में पीड़ित के घर में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया था. अमित कुमार जब आग लगाकर घर से बाहर निकल रहा था उस दौरान वह सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था. इसी सबूत के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार किया.

