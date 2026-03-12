ETV Bharat / state

पत्नी पर पड़ोसी रखता था गलत नजर, बदला लेने के लिए पति ने लगा दी घर में आग

रांची: राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति के घर में आग लगाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मामले को लेकर पीड़ित द्वारा सोशल मीडिया पर पुलिस को सूचना दी गई थी. इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 34 वर्षीय अमित कुमार को उनके ही पड़ोसी के घर में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पीड़ित ने सोशल मीडिया के माध्यम से रांची पुलिस को सूचना दी थी कि 10 मार्च को उसके घर में आग लगाकर पूरे परिवार को मारने की साजिश रची गई.

मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया था. सोशल मीडिया द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित से थाने में लिखित आवेदन देने को कहा. उसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया.