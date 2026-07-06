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ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाने वाला गिरफ्तार, पलामू में दर्ज हैं 10 एफआईआर

पलामू में पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Police arrested accused who robbed customer service centers in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 7:45 PM IST

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पलामूः जिला पुलिस ने कुख्यात ग्राहक सेवा केंद्र लुटेरा कुंदन पासवान को गिरफ्तार कर लिया है. कुंदन पासवान बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र के तोल गांव में अपने ससुराल में छुपा हुआ था.

पलामू के बिश्रामपुर थाना के पुलिस गोपनीय सूचना के आलोक में बिहार पहुंची थी और कुंदन पासवान को गिरफ्तार किया है. कुंदन पासवान मूल रूप से पलामू के छतरपुर का रहने वाला है. कुंदन पासवान पिछले एक दशक से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है और लगातार बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बना कर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहा है.

कुंदन पासवान पर पलामू और गढ़वा के विभिन्न थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र में लूट करने के आरोप में 10 एफआईआर दर्ज है. 25 अप्रैल 2022 को पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के पिपरा में ग्राहक सेवा केंद्र से करीब डेढ़ लाख रुपए की लूट हुई थी. इस घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है. 2022 के बाद भी छतरपुर थाना क्षेत्र में कुंदन पासवान ने अपने गिरोह के साथ तीन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था.

बिश्रामपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चिरंजीवी मंडल ने बताया कि कुख्यात कुंदन पासवान को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. बिश्रामपुर के थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि कुंदन पासवान पर लूटपाट के 10 एफआईआर दर्ज है. कुंदन बड़े ही शातिर तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है. पुलिस के छापेमारी में बिश्रामपुर के थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे, सब इंस्पेक्टर शिवनाथ रंजन, शैलभ कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

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लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा
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