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रांची में महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार, जमीन विवाद के चलते उतारा था मौत के घाट

रांची: राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में मोचोकनी देवी मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस हत्याकांड को जमीन विवाद की वजह से अंजाम दिया गया था. पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

17 अप्रैल को हुई थी हत्या

17 अप्रैल को रांची के तमाड़ में एक महिला का शव मिला था. महिला की निर्ममता के साथ धारदार हथियार से हत्या की गई थी. बाद में शव की पहचान तमाड़ के उदय टोला की रहने वाली महिला मोचोकनी देवी के रूप में हुई थी. रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 17 मार्च को तमाड़ थाना अंतर्गत ग्राम बेलबेड़ा उदय टोला में एक महिला की हत्या कर दी गई थी.

महिला का पड़ोसी से चल रहा था जमीन विवाद

तमाड़ थाना पुलिस ने सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक जांच को लेकर घटनास्थल ग्राम बेलबेड़ा उदय टोला पहुंची थी. ग्रामीण एसपी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जमीन को लेकर ही पड़ोस के कुछ लोगों से महिला का विवाद था और हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे.

दाउली से काटा था महिला का गला

जांच में यह बात सामने आई है कि लड़ाई के कारण ही गुस्से में आकर अभियुक्त सुण्डी मुंडा उर्फ काटे द्वारा महिला मोचोकनी देवी की लोहे के दाउली से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. कांड अनुसंधान करने के दौरान उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली को विधिवत बरामद कर लिया गया है.