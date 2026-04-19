ETV Bharat / state

रांची में महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार, जमीन विवाद के चलते उतारा था मौत के घाट

रांची में जमीन विवाद को लेकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

police arrested accused
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में मोचोकनी देवी मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस हत्याकांड को जमीन विवाद की वजह से अंजाम दिया गया था. पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

17 अप्रैल को हुई थी हत्या

17 अप्रैल को रांची के तमाड़ में एक महिला का शव मिला था. महिला की निर्ममता के साथ धारदार हथियार से हत्या की गई थी. बाद में शव की पहचान तमाड़ के उदय टोला की रहने वाली महिला मोचोकनी देवी के रूप में हुई थी. रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 17 मार्च को तमाड़ थाना अंतर्गत ग्राम बेलबेड़ा उदय टोला में एक महिला की हत्या कर दी गई थी.

महिला का पड़ोसी से चल रहा था जमीन विवाद

तमाड़ थाना पुलिस ने सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक जांच को लेकर घटनास्थल ग्राम बेलबेड़ा उदय टोला पहुंची थी. ग्रामीण एसपी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जमीन को लेकर ही पड़ोस के कुछ लोगों से महिला का विवाद था और हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे.

दाउली से काटा था महिला का गला

जांच में यह बात सामने आई है कि लड़ाई के कारण ही गुस्से में आकर अभियुक्त सुण्डी मुंडा उर्फ काटे द्वारा महिला मोचोकनी देवी की लोहे के दाउली से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. कांड अनुसंधान करने के दौरान उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली को विधिवत बरामद कर लिया गया है.

महिला के पति ने दर्ज करवाया था मामला

ग्रामीण एसपी ने बताया कि महिला के परिवार से हत्या के आरोपी का बहुत पुराना विवाद था. इस वजह से दोनों पक्षों में अक्सर मारपीट हुआ करती थी. आखिरकार इसी वजह से महिला की हत्या कर दी गई. महिला के पति बुड़का मुंडा के लिखित आवेदन के आधार पर उक्त अभियुक्त के खिलाफ तमाड़ थाना कांड सं0 22/2026, 17.4.2026, धारा 103(1) BNS दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

  • सुण्डी मुंडा उर्फ काटे, उम्र 45 वर्ष, ग्राम बेलबेड़ा, तमाड़ थाना, रांची.

ये भी पढ़ें- पलामू में जमीन विवाद में बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या, आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

गोड्डा में जमीन विवाद में हत्या, दो गुटों में हुआ था खूनी संघर्ष!

नगड़ी डबल मर्डर : जमीन विवाद में हत्या की आशंका, हिरासत में कई लोग

TAGGED:

WOMAN MURDER IN RANCHI
जमीन विवाद में हत्या
MURDER FOR LAND DISPUTE IN RANCHI
WOMAN MURDERED IN LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.