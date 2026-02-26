ETV Bharat / state

लक्सर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से अफरा-तफरी, झूठी जानकारी देने पर युवक गिरफ्तार

लक्सर: एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर लक्सर रेलवे स्टेशन पर बम होने की झूठी सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. घंटों तक जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने बीडीएस यानी बम निरोधक दस्ता के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन को खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला. जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

लक्सर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मचा हड़कंप: जानकारी के मुताबिक, 26 फरवरी की सुबह किसी व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना दी कि लक्सर रेलवे स्टेशन पर बम लगाया गया है. रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए. आनन-फानन में उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई.

जीआरपी और बम निरोधक दस्ते ने खंगाला रेलवे स्टेशन: उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जीआरपी और बम निरोधक दस्ते ने तत्काल रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर चेकिंग शुरू कर दी. इस दौरान प्लेटफार्म पर यात्रियों, सामान और ट्रेनों की भी जांच की गई. घंटों तक जांच में बम जैसी कोई वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली.