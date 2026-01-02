ETV Bharat / state

धारदार हथियार से युवक का काटा अंगूठा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

पौड़ी: उत्तराखंड के बड़े शहरों में बढ़ते अपराधों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आने लगे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. शांत वादियों और आपसी सौहार्द के लिए पहचाने जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं लोगों में भय पैदा कर रही हैं. ताजा मामला पौड़ी जनपद के राजस्व क्षेत्र का है, जहां आपसी विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया.

पुलिस ने अनुसार आकाश नामक युवक ने झगड़े के दौरान धारदार ‘पाठल’ (तेजधार हथियार) से जगमोहन पर हमला कर दिया, जिससे जगमोहन के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया. घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि पौड़ी के कोट ब्लॉक अंतर्गत राजस्व क्षेत्र बनगड़स्यू निवासी जगमोहन ने कोतवाली पौड़ी में एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बीते दिन की रात्रि आकाश कुमार जबरन उनके घर के आंगन में घुस आया. इस दौरान आरोपी ने उनके पिता एवं उनके साथ गाली-गलौज व झगड़ा शुरू कर दिया. झगड़े के दौरान आरोपी आकाश ने धारदार पाठल (तेजधार हथियार) से जगमोहन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादी के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया. घटना राजस्व क्षेत्र बनगड़स्यू में घटित होने के चलते प्रारंभिक रूप से कोतवाली पौड़ी में मुकदमा बीएनएसएस के तहत पंजीकृत किया गया.