धारदार हथियार से युवक का काटा अंगूठा, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे
पुलिस ने धारदार हथियार से युवक का अंगूठा काटने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 2, 2026 at 8:15 AM IST
पौड़ी: उत्तराखंड के बड़े शहरों में बढ़ते अपराधों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आने लगे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं. शांत वादियों और आपसी सौहार्द के लिए पहचाने जाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं लोगों में भय पैदा कर रही हैं. ताजा मामला पौड़ी जनपद के राजस्व क्षेत्र का है, जहां आपसी विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया.
पुलिस ने अनुसार आकाश नामक युवक ने झगड़े के दौरान धारदार ‘पाठल’ (तेजधार हथियार) से जगमोहन पर हमला कर दिया, जिससे जगमोहन के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया. घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि पौड़ी के कोट ब्लॉक अंतर्गत राजस्व क्षेत्र बनगड़स्यू निवासी जगमोहन ने कोतवाली पौड़ी में एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बीते दिन की रात्रि आकाश कुमार जबरन उनके घर के आंगन में घुस आया. इस दौरान आरोपी ने उनके पिता एवं उनके साथ गाली-गलौज व झगड़ा शुरू कर दिया. झगड़े के दौरान आरोपी आकाश ने धारदार पाठल (तेजधार हथियार) से जगमोहन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादी के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया. घटना राजस्व क्षेत्र बनगड़स्यू में घटित होने के चलते प्रारंभिक रूप से कोतवाली पौड़ी में मुकदमा बीएनएसएस के तहत पंजीकृत किया गया.
इसके पश्चात राजस्व पुलिस चौकी ने अभियोग दर्ज कर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार प्रकरण को राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को हस्तांतरित किया गया. एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र व ठोस जांच कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए. उनके निर्देशों पर गठित पुलिस टीम ने साक्ष्यों का संकलन करते हुए गहन विवेचना की. जांच के परिणामस्वरूप घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त आकाश को ग्राम बालमणा से गिरफ्तार किया गया. अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार पाठल भी बरामद कर लिया गया है. जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
पढ़ें-