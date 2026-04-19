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रस्सी से दबाया गला फिर टैक्सी चालक पर चाकू से किया वार, मरा हुआ समझ जंगल में फेंका, अब पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी

आरोपी युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल में सर्च अभियान चलाया तो मिला अधमरी हालत में मिला टैक्सी चालक

Attacked Taxi Driver in Kangra
टैक्सी चालक पर हमला मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार (@Dehra Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 8:39 PM IST

5 Min Read
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ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. रक्कड़ के कलोहा सरड़ बम्मी नामक स्थान में टैक्सी चालक मेहर सिंह पर हत्या का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है. आरोपियों ने टैक्सी चालक पर पहले चाकू से हमला किया और बाद में रस्सी से गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया. फिर उसे मरा हुआ समझकर अंधमरी हालत में ही जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे. हालांकि टैक्सी चालक के भाई द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही केस से सारी परतें उधेड़ते हुए आरोपियों सहित टैक्सी चालक को ढूंढ निकाला, जोकि गंभीर हालत में पाया गया.

टैक्सी चालक पर हत्या का प्रयास

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि, "पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमित कौशल (उम्र- 23 वर्ष) निवासी तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा और सुरेश कुमार (उम्र-19 वर्ष) निवासी डाकघर टिहरी, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि थाना खुंडियां के अधीन पड़ती मझींन चौकी में दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है."

17 अप्रैल के बाद से था गुमशुदा टैक्सी चालक

पुलिस के अनुसार, 17 अप्रैल को टैक्सी चालक मेहर सिंह के भाई प्रताप निवासी पड़ेला डाकघर टिहरी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मझींन चौंकी में दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि शुक्रवार को उनका भाई मेहर सिंह निवासी टिहरी जोकि टैक्सी चलाता है. वह सवारी लेकर होशियारपुर गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा.

Attacked Taxi Driver in Kangra
24 घंटे जंगल में मौत से जूझता रहा टैक्सी चालक (@Dehra Police)

मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी देहरा मयंक चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम ने सर्च अभियान तेज करते हुए दो युवकों को शक के आधार पर हिरासत में लिया. हिरासत में लेने के बाद युवकों से कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने बुजुर्ग टैक्सी चालक को मारकर जंगल में फेंक दिया है और उसके बाद वह वापस घर आ गए थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर टैक्सी चालक बुजुर्ग की जंगलों में तलाश शुरू की तो वहां पुलिस ने टैक्सी चालक को अधमरी हालत में पाया. इसी बीच स्थानीय लोगों की मदद से उसे फौरन देहरा अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया. बाद में उसकी नाजुक हालत को देखते हुए आगामी उपचार के लिए टांडा रेफर किया गया.

Attacked Taxi Driver in Kangra
RFSL देहरा की टीम घटनास्थल पर खून के धब्बों के नमूनों की जांच करती हुई (@Dehra Police)

कहासुनी के बाद आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि, आरोपी युवकों ने बीती शुक्रवार को टैक्सी चालक मेहर चंद को होशियारपुर जाने के लिए हायर किया था. दोपहर के करीब निकलने के बाद यात्रा के दौरान कालोहा के निकट किसी बात को लेकर उक्त युवकों का टैक्सी चालक के साथ विवाद हुआ. इसके बाद आरोपियों द्वारा चालक को वैकल्पिक मार्ग (सीकरा दा परोह होते हुए कामाख्या मंदिर मार्ग) से वाहन चलाने के लिए बाध्य किया गया. सुनसान क्षेत्र का लाभ उठाते हुए आरोपियों ने टैक्सी चालक पर चाकू से हमला किया तथा रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया. आरोपियों ने चालक को मृत समझकर सुनसान स्थान पर जंगल में छोड़ दिया.

Attacked Taxi Driver in Kangra
टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला (@Dehra Police)

टैक्सी चालक पर जानलेवा हमले के बाद लावारिश छोड़ी टैक्सी

टैक्सी चालक को मारने के बाद आरोपी युवक उसकी कार में सवार होकर उसे होशियारपुर की ओर ले गए और वहीं टैक्सी को लावारिस छोड़कर वापस अपने घर पहुंच गए. आरोपियों ने टैक्सी चालक मेहर चंद को मारने के बाद उसके पैसे लूटे और बाद में उसकी सोने की अंगूठी भी साथ ले गए और उसे बेच डाला. स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी युवक नशे के आदी हैं और पहले भी वह मेहर चंद की टैक्सी हायर कर होशियारपुर की ओर जाते आते रहे हैं. आरोपी युवकों ने नशे को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है. बहरहाल पुलिस की मामले को लेकर छानबीन जारी है.

घटनास्थल पर पहुंची आर एफ एस एल की टीम

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है, "घटना के बाद धर्मशाला से स्पेशल आर एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची इस दौरान टीम ने जंगल में जगह जगह पड़े खून के नमूने के रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

24 घंटे अकेले जंगल में मौत से जूझता रहा टैक्सी चालक

17 अप्रैल से घायल अवस्था में आरोपियों द्वारा जंगल में फेंका गया टैक्सी चालक मेहर सिंह भूखा प्यासा जंगलों जनवरों के बीच जिंदा बैठा रहा. गनीमत यह रही कि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी घटना को होने से रोका और गंभीर रूप से घायल हुए मेहर सिंह को ढूंढ कर उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा दिया है.

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कांगड़ा में टैक्सी ड्राइवर पर हमला
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