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सरायकेला में महिला की बेरहमी से पिटाई! पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

सरायकेला में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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प्रतिमानात्मक चित्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 11:13 PM IST

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सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित भाटिया बस्ती में एक महिला के साथ सरेआम मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. कुंज विहार बिल्डिंग के पास आवारा कुत्तों को भोजन देने पर संजू कुमारी वर्मा उर्फ संजू दत्ता को स्थानीय युवक शशांक सिंह ने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया.

महिला की पिटाई के बाद गुस्से में स्थानीय लोग

इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार आरोपी, महिला के साथ अभद्रता और मारपीट कर रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोग और पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया.

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई

दरअसल, घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है. पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद आदित्यपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने पुष्टि की है कि आरोपी शशांक सिंह को हिरासत में ले लिया गया है.

'महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया है. मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है': विनोद तिर्की, ​थाना प्रभारी

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POLICE COMPLAINT AGAINST ACCUSED
महिला के साथ सरेआम मारपीट
सरेआम मारपीट का मामला
मारपीट करने वाला आरोपी पकड़ा
ASSAULTED WOMAN IN SERAIKELA

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