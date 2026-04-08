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सरायकेला में महिला की बेरहमी से पिटाई! पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित भाटिया बस्ती में एक महिला के साथ सरेआम मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. कुंज विहार बिल्डिंग के पास आवारा कुत्तों को भोजन देने पर संजू कुमारी वर्मा उर्फ संजू दत्ता को स्थानीय युवक शशांक सिंह ने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया.

महिला की पिटाई के बाद गुस्से में स्थानीय लोग

इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार आरोपी, महिला के साथ अभद्रता और मारपीट कर रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोग और पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया.

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई