हजारीबाग में बच्चे की बेहरमी से पिटाई करने वाला गिरफ्तार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था संज्ञान
हजारीबाग में पुलिस ने नाबालिग के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया था.
Published : December 18, 2025 at 2:45 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. घटना बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरि नगर की है. दरअसल, क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था. जानकारी के मुताबिक, घर के पास स्थित खेत में क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के बीच नोकझोंक हो गई थी. इसी दौरान एक बच्चे के चाचा ने गुस्से में आकर दूसरे बच्चे के साथ मारपीट कर दी थी.
लिखित में शिकायत के बाद गिरफ्तारी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे के साथ मारपीट करने वाला आरोपी आलोक गुप्ता है. इधर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. वहीं पीड़ित बच्चे की मां ने इस मामले में बरही थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
मामला गंभीर है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बच्चों के साथ मारपीट न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि मानवता के लिए भी खिलाफ है: अजीत कुमार विमल, एसडीपीओ, बरही अनुमंडल
मुख्यमंत्री ने मामले में लिया संज्ञान
वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मामले में अविलंब संज्ञान लेने का आदेश निर्गत किया.
