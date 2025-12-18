ETV Bharat / state

हजारीबाग में बच्चे की बेहरमी से पिटाई करने वाला गिरफ्तार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था संज्ञान

हजारीबाग में पुलिस ने नाबालिग के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया था.

hazaribag police
आरोपी को ले जाती पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. घटना बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरि नगर की है. दरअसल, क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था. जानकारी के मुताबिक, घर के पास स्थित खेत में क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के बीच नोकझोंक हो गई थी. इसी दौरान एक बच्चे के चाचा ने गुस्से में आकर दूसरे बच्चे के साथ मारपीट कर दी थी.

लिखित में शिकायत के बाद गिरफ्तारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे के साथ मारपीट करने वाला आरोपी आलोक गुप्ता है. इधर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. वहीं पीड़ित बच्चे की मां ने इस मामले में बरही थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

नाबालिग के परिजन, प्रत्येक दर्शी एवं एसडीपीओ की बाइट (Etv Bharat)

मामला गंभीर है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बच्चों के साथ मारपीट न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि मानवता के लिए भी खिलाफ है: अजीत कुमार विमल, एसडीपीओ, बरही अनुमंडल

मुख्यमंत्री ने मामले में लिया संज्ञान

वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मामले में अविलंब संज्ञान लेने का आदेश निर्गत किया.

ये भी पढ़ें- रांची में दो गुटों में भिड़ंत, तीन गिरफ्तार

लातेहार में होमगार्ड जवान ने कोयला कारोबारियों पर लगाया मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

धनबाद में कारोबारी के साथ मारपीट के बाद लूटपाट, विरोध में बाजार समिति बंद

TAGGED:

POLICE ARRESTED ACCUSED
ASSAULTED MINOR CHILD
नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट
नाबालिग को पीटने वाला आरोपी पकड़ा
ASSAULTED MINOR CHILD IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.