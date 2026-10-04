रांची से खूंटी पहुंचाई जा रही थी नशीली दवाओं की खेप, पुलिस ने खदेड़कर आरोपी को दबोचा
खूंटी में पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप और टैबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : October 4, 2026 at 7:37 PM IST
रांची/खूंटी: युवाओं को नशे के जाल में धकेलने वाले अंतरजिला नेटवर्क के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने रांची से खूंटी में नशीली दवाओं की खेप खपाने पहुंचे 59 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से प्रतिबंधित कफ सिरप, टैबलेट, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है.
जमशेदपुर का निवासी है आरोपी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान जमशेदपुर के आजादनगर स्थित जाकिर नगर निवासी अब्दुल कुदूस आसिफ के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार वह वर्तमान में रांची के डोरंडा स्थित पारस टोली में रह रहा था. आरोपी के पास से 100 एमएल की कफ सिरप की 120 बोतल, नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो तहर के 140 और 895 टैबलेट बरामद की गई हैं
पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगा
एसपी ऋषभ गर्ग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक से रांची से खूंटी की ओर नशीली दवाओं की खेप लेकर आ रहा है. सूचना के आधार पर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम ने खूंटी के नया बस स्टैंड के पास एंटी क्राइम चेकिंग शुरू की. शाम करीब चार बजे एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगा. पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और तजना होटल के समीप कच्ची सड़क पर उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान बाइक से नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई.
युवाओं को निशाना बनाकर नशे की सप्लाई का आरोप
एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य खूंटी में युवा लड़के-लड़कियों को निशाना बनाकर नशीली दवाओं की सप्लाई करना था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूर्व में भी कुछ लोगों को नशीली दवाओं की सप्लाई कर चुका है. इस संबंध में पुलिस आगे की जांच कर रही है. एसपी ने कहा कि इस नेटवर्क में जो भी लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार आरोपी घूम-घूमकर नशे की गोलियां बेचता था. उसकी निशानदेही पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
मामले में एनडीपीएस थाना में कांड संख्या 17/26 दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. छापेमारी टीम में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के अलावा थाना प्रभारी मनी दीप, पुअनि चंदन कुमार, पुअनि रामदेव यादव और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
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