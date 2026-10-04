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रांची से खूंटी पहुंचाई जा रही थी नशीली दवाओं की खेप, पुलिस ने खदेड़कर आरोपी को दबोचा

बरामद नशीली कप सिरप के साथ पुलिस की गिरफ्त में तस्कर ( ईटीवी भारत )