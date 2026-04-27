रामगढ़ पुलिस का दुबे गैंग पर प्रहार, हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

रामगढ़ पुलिस का दुबे गैंग पर प्रहार, हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
रामगढ़ पुलिस ने हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. राहुल दूबे गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है.
Published : April 27, 2026 at 7:31 PM IST
रामगढ़: जिले के पतरातू में पुलिस की सतर्कता ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया. 26 अप्रैल 2026 की रात मिली गुप्त सूचना पर पतरातू थाना पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि सोलिया गांव निवासी अनीश अंसारी इलाके में अवैध पिस्टल के साथ घूम रहा है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.
सूचना की गंभीरता को समझते हुए एसडीपीओ पतरातू राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और अनीश अंसारी को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी ने बताया कि यह पिस्टल उसे राहुल दुबे गैंग के एक सक्रिय सदस्य ने दी थी, ताकि फायरिंग की घटना के बाद उसे सुरक्षित रखा जा सके.
टर्की मेड पिस्टल बरामद
तलाशी के दौरान उसके कब्जे से टर्की मेड जिगाना कंपनी का 9 एमएम पिस्टल बरामद किया गया. जांच में यह भी सामने आया कि अनीश अंसारी का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है. वर्ष 2021 में पतरातू थाना कांड संख्या 217/21 के तहत जबरन वसूली, धमकी, मारपीट समेत कई धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. इस बार भी उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत नया केस दर्ज किया गया है.
एसडीपीओ राघवेंद्र शर्मा ने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो इलाके में फायरिंग जैसी गंभीर घटना हो सकती थी. वहीं रामगढ़ पुलिस ने भी पुष्टि की कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी के घर से पिस्टल बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपी अनीश अंसारी रामगढ़ जिले के पतरातू थाना स्थित सोलिया गांव के रहने वाला है.
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