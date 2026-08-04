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गिरिडीह में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी पंचायत सचिव गिरफ्तार

गिरिडीह के बगोदर में एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में पंचायत सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

MOLISTATION OF MINOR GIRL
प्रतीकात्मकर तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 8:45 AM IST

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गिरिडीह: जिले के बगोदर प्रखंड में एक 7 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. जिसका आरोप परिजनों ने पंचायत सचिव पर लगाया है. पुलिस ने परिजनों द्वारा लगाए आरोप के आधार पर पंचायत सचिव को बगोदर ब्लॉक परिसर से गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

क्या है पूरा मामला

एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने बताया है कि बगोदर ब्लॉक में पंचायत सचिव पद पर कार्यरत एक व्यक्ति पर 7 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. एसडीपीओ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि पूछताछ में पता चला की आरोपी पंचायत सचिव लंबे समय से छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता था.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

एसडीपीओ ने कहा कि पंचायत सचिव द्वारा एक बार फिर बच्ची के साथ अश्लील हरकत किया. जिसके बाद पीड़ित बच्ची की मां आई और वह शोर मचाने लगी. एसडीपीओ ने कहा कि बच्ची ने इस बात को सही बता रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची की मेडिकल जांच की जा रही है. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उस पर पहले भी नाबालिगों से छेड़छाड़ के आरोप हैं. एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी, उसे अमल में लाया जाएगा.

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