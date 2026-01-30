ETV Bharat / state

पलामू में लाखों रुपयों की अफीम और शराब जब्त, चार तस्कर भी गिरफ्तार, पंजाब जा रही थी अफीम की खेप

पलामूः पुलिस ने अवैध अफीम एवं शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अफीम की तस्करी के आरोप में दो जबकि शराब तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों कार्रवाई पलामू के सदर थाना की पुलिस ने की है.

दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम की एक बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के रजवाडीह चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की थी. इसी क्रम में एक ऑटो को भी रोक कर चेक किया.

ऑटो से 800 ग्राम अफीम बरामद

ऑटो से पुलिस ने दो व्यक्तियों के बैग से 800 ग्राम अफीम बरामद की. गिरफ्तार आरोपी सूचित भुइयां पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के पथरा कला का जबकि कुलेंद्र भुइयां चतरा के लावालौंग रिमी रामपुर का रहने वाला है.

अफीम की पंजाब के इलाके में तस्करी होने वाली थी. एक दूसरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप को जब्त किया. जब्त शराब की तस्करी पानी सप्लाई के बिल के नाम पर की जा रही थी.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया