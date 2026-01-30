ETV Bharat / state

पलामू में लाखों रुपयों की अफीम और शराब जब्त, चार तस्कर भी गिरफ्तार, पंजाब जा रही थी अफीम की खेप

पलामू पुलिस ने अवैध अफीम एवं शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपी को गिरफ्तार किया है.

ILLEGAL OPIUM AND LIQUOR SMUGGLING
पुलिस की गिरफ्ता में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः पुलिस ने अवैध अफीम एवं शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अफीम की तस्करी के आरोप में दो जबकि शराब तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों कार्रवाई पलामू के सदर थाना की पुलिस ने की है.

दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम की एक बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के रजवाडीह चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की थी. इसी क्रम में एक ऑटो को भी रोक कर चेक किया.

ऑटो से 800 ग्राम अफीम बरामद

ऑटो से पुलिस ने दो व्यक्तियों के बैग से 800 ग्राम अफीम बरामद की. गिरफ्तार आरोपी सूचित भुइयां पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के पथरा कला का जबकि कुलेंद्र भुइयां चतरा के लावालौंग रिमी रामपुर का रहने वाला है.

अफीम की पंजाब के इलाके में तस्करी होने वाली थी. एक दूसरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप को जब्त किया. जब्त शराब की तस्करी पानी सप्लाई के बिल के नाम पर की जा रही थी.

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस के अनुसार शराब की खेप को रांची के लालपुर से खरीदा गया था और बिहार के औरंगाबाद के इलाके में इसकी तस्करी होने वाली थी. शराब की खेप के साथ रांची के ओरमांझी के रहने वाले सरोज प्रजापति और चान्हो के रहने वाले सुरेंद्र महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

अफीम और शराब को जब्त किया गया है. अफीम की तस्करी पंजाब में होने वाली थी, जबकि शराब को बिहार के औरंगाबाद के इलाके में भेजा जा रहा था. राजीव रंजन, डीएसपी.

अफीम की तस्करी पंजाब के इलाके में होने वाली थी जबकि बिहार के इलाके में शराब की तस्करी होने वाली थी. शराब के साथ पानी का इनवॉइस बिल रखा गया था. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है. पुलिस की कार्रवाई में डीएसपी राजीव रंजन, राजेश यादव, इंस्पेक्टर सुरेश राम सदर थाना प्रभारी लालजी सब इंस्पेक्टर नीरज एवं एएसआई नबी अंसारी शामिल थे.

यह भी पढ़ें:

कभी देश में नक्सल कमांडरों के लिए चर्चित था झारखंड का यह इलाका, अब मात्र दो पर है इनाम!

अफीम तस्करों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई होगी तेज, डीजीपी ने दिया निर्देश

पलामू रेंज से नक्सलियों का होगा सम्पूर्ण रूप से खात्मा, डीआईजी ने ईटीवी भारत से कहा- सिस्टम के प्रति लोगों का बढ़ेगा विश्वास

TAGGED:

अवैध अफीम का कारोबार
अफीम की तस्करी
OPIUM SMUGGLING
LIQUOR SMUGGLING
ILLEGAL OPIUM AND LIQUOR SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.