पत्नी से झगड़ा हुआ तो महिलाओं से करने लगा नफरत; मॉर्निंग वॉक पर निकलीं बुजुर्ग को घोंप दिया चाकू
पुलिस ने 1000 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 4:00 PM IST
आगरा : ताजनगरी के न्यू आगरा इलाके में मॉनिंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला पर सिरफिरे ने जानलेवा हमला किया था. जिसमें बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हुई थीं. न्यू आगरा थाना पुलिस तभी से सिरफिरे की तलाश में थी. पुलिस ने 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले. जिससे आरोपी को खोजकर शुक्रवार को गिरफ्तार किया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी सिरफिरे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि हर समय चाकू लेकर चलता था. पत्नी से विवाद हो गया. जिसकी वजह से महिलाओं से नफरत करता है.
बता दें कि, 22 फरवरी 2026 की बात है. जब सुबह 5.30 बजे न्यू आगरा थाना के दयालबाग स्थित पुष्पांजलि बाग निवासी सोना देवी अग्रवाल मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं. अदन बाग में ही पीछे से अचानक आए युवक ने बिना कुछ कहे सोना देवी पर हमला बोल दिया. उनके पेट में चाकू घोंपा और फरार हो गया था. जिस पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सोना देवी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां पर हालत गंभी होने पर उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया.
सीसीटीवी कैमरे से पहुंची पुलिस : एसीपी हरीपर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि न्यू आगरा थाना पुलिस ने हमलावर श्याम सुंदर निवासी नगला पदी, दयालबाग को गिरफ्तार किया है. आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं. उसे खासपुर से दबोचा है. आरोपी से चाकू भी बरामद किया. आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसका पत्नी से विवाद है. जिसकी वजह से मानसिक रूप से परेशान है. पत्नी से विवाद की वजह से अब वह महिलाओं से नफरत करता है. इसलिए, चाकू लेकर साथ चलता है.
एसीपी हरीपर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि आरोपी श्याम सुंदर से पूछताछ की जा रही है. उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
