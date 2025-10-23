ETV Bharat / state

पत्नी ने छोड़ा साथ तो सास का कर दिया काम तमाम, पुलिस के शिकंजे में दामाद!

गोड्डाः जिला में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव में बुजुर्ग महिला महिला सोना भानु खातून की हत्या 21 अक्टूबर की रात कर दी गई थी. महिला अपनी चार साल की पोती के साथ घर में अकेली सो रही थी.

सुबह जब महिला देर तक नहीं उठी तो ग्रामीणों ने घर जाकर देखा तो सोना भानु खातून मृत पड़ी हुईं थी. जिनके गले पर धारदार हथियार से कटे का निशान थे. इस घटना के बाद पुरे गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मृतका के घर पर जमा हो गए.

जानकारी देते महगामा एसडीपीओ (ETV Bharat)

मृतका के परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं. बताया गया है कि उनका एक बेटा जेल में है, जबकि दूसरा विक्षिप्त मानसिक हालात का है. दोनों बेटियां दिल्ली में रहकर काम करती हैं, जिसके कारण महिला अपनी चार साल की पोती के साथ अकेली रहती थी.

वहीं घटना की सूचना तुरंत बोआरीजोर थाना को दी गई. सूचना के बाद थाना प्रभारी आशीष कुमार यादव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद एसपी के निर्देश पर एस आई टी ग़ठित कि और मामले का उदभेदन चौबीस घंटे के अंदर कर लिया गया.