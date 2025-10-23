ETV Bharat / state

पत्नी ने छोड़ा साथ तो सास का कर दिया काम तमाम, पुलिस के शिकंजे में दामाद!

गोड्डा में पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Police arrested accused of murder woman in Godda
महागामा अनुमंडल एसडीपीओ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 9:42 PM IST

2 Min Read
गोड्डाः जिला में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव में बुजुर्ग महिला महिला सोना भानु खातून की हत्या 21 अक्टूबर की रात कर दी गई थी. महिला अपनी चार साल की पोती के साथ घर में अकेली सो रही थी.

सुबह जब महिला देर तक नहीं उठी तो ग्रामीणों ने घर जाकर देखा तो सोना भानु खातून मृत पड़ी हुईं थी. जिनके गले पर धारदार हथियार से कटे का निशान थे. इस घटना के बाद पुरे गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मृतका के घर पर जमा हो गए.

जानकारी देते महगामा एसडीपीओ (ETV Bharat)

मृतका के परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं. बताया गया है कि उनका एक बेटा जेल में है, जबकि दूसरा विक्षिप्त मानसिक हालात का है. दोनों बेटियां दिल्ली में रहकर काम करती हैं, जिसके कारण महिला अपनी चार साल की पोती के साथ अकेली रहती थी.

वहीं घटना की सूचना तुरंत बोआरीजोर थाना को दी गई. सूचना के बाद थाना प्रभारी आशीष कुमार यादव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद एसपी के निर्देश पर एस आई टी ग़ठित कि और मामले का उदभेदन चौबीस घंटे के अंदर कर लिया गया.

महागामा अनुमंडल एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि एक 65 वर्षीय महिला का गला रेत कर हत्या हुई है. इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है. जल्द ही मामले का खुलासा किया गया जिसमें दामाद का हाथ प्रतीत हुआ, जिसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया.

इसके बाद गहन पूछताछ के बाद दामाद सकरुद्दीन ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गयी है. उसका एक बच्चा भी है पत्नी को अलग करने में सास की ही भूमिका थी. इसी आवेश में आकर उसने अपनी सास की गला रेतकर हत्या कर दी. बता दें कि आरोपी दामाद उसी गांव का रहने वाला है. गिरफ्तार दामाद की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.

TAGGED:

MURDER OF ELDERLY WOMAN
GODDA
POLICE ARRESTED ACCUSED OF MURDER
दामाद ने सास की हत्या की
WOMAN MURDER

