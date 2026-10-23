ETV Bharat / state

गोड्डा में नाबालिग के साथ हैवानियत, सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी गिरफ्तार

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

गोड्डा: अपने रिश्तेदार के यहां मेला देखने आई एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना में शामिल पांच आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है. दरअसल पाकुड़ जिले की रहने वाली एक नाबालिग, जो अपनी मौसी के घर आई हुई थीं, वह मेला घूमने के बाद अपने दो परिचितों के साथ मौसी के घर वापस लौट रही थी, तभी जंगल के पास 5-6 लोगों ने उन तीनों का रास्ता रोक लिया. जिसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित हुई विशेष टीम