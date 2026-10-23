गोड्डा में नाबालिग के साथ हैवानियत, सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी गिरफ्तार
गोड्डा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Published : October 23, 2026 at 8:55 PM IST
गोड्डा: अपने रिश्तेदार के यहां मेला देखने आई एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना में शामिल पांच आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है. दरअसल पाकुड़ जिले की रहने वाली एक नाबालिग, जो अपनी मौसी के घर आई हुई थीं, वह मेला घूमने के बाद अपने दो परिचितों के साथ मौसी के घर वापस लौट रही थी, तभी जंगल के पास 5-6 लोगों ने उन तीनों का रास्ता रोक लिया. जिसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित हुई विशेष टीम
घटना के संबंध में सूचना मिलने के बाद महगामा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया. गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पीड़िता से छीनी हुई चांदी की चेन भी बरामद की. इसके साथ ही गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.
गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी
गिरफ्तार आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. सभी आरोपी 19 से 30 साल के बीत के उम्र के हैं. सभी आरोपी जियाजोरी थाना जिला गोड्डा के रहने वाले हैं.
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