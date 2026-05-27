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धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, बिहार के नवादा से पुलिस ने दबोचा

धनबाद: धनसार थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है. मामले में फरार चल रहे आरोपी लवकुश कुमार यादव को विशेष जांच टीम (SIT) ने बिहार के नवादा जिले से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की.

4 मई का है मामला

धनबाद डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रकाश सोय ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 4 मई 2026 को धनसार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी. शिकायत के आधार पर धनसार थाना में कांड संख्या 75/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था.

जानकारी देते डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर (ईटीवी भारत)

डीएसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया. टीम ने लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच करते हुए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद बिहार के नवादा जिला स्थित रजौली थाना क्षेत्र के लेंगुरा तुलसीबीघा गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया.