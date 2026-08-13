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पाकुड़ पुलिस ने नशे के दो सौदागरों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद

पाकुड़ पुलिस ने गांजे की तस्करी में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

TWO CANNABIS DEALERS ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 10:25 PM IST

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पाकुड़: जिला की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया. इस सिलसिले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है. इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को एसपी अनुदीप सिंह ने एक पत्रकार सम्मेलन कर दी.

लगभग 2.5 किलो ग्राम गांजा बरामद

एसपी ने बताया कि ऑपरेशन जीवन के तहत बीते दो माह से अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में पुलिस को यह सूचना मिली थी कि जिले के महेशपुर एवं पाकुड़िया थाना क्षेत्र में गांजे की खरीद और बिक्री हो रही है. मिली इसी सूचना के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया. गठित टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने महेशपुर थाना क्षेत्र के बड़कियारी गांव स्थित पिंटू शेख के मकान एवं पाकुड़िया थाना क्षेत्र के मोंगलाबांध स्थित पारु अंसारी के यहां छापेमारी कर 1 किलो 800 एवं 700 ग्राम के पैकेट में रखा गांजा बरामद किया.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

पूछताछ में अन्य तस्करों के नाम बताए

पुलिस की छापेमारी के दौरान छोटी-छोटी दर्जनों पुड़ियें में रखे गए गांजे के अलावा 70 पीस चिलम, दो बाइक, मोबाइल, तराजू सहित कई अन्य सामान को भी जब्त किया. एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियो ने महेशपुर एवं पाकुड़िया से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना ले गई और पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने इस तस्करी में शामिल कई अन्य लोगों के नाम बताये.

दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एसपी ने बताया कि इस तस्करी का कनेक्शन अन्य राज्यों से भी है और पुलिस इस मामले की गहानता से जांच कर शामिल अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार करेगी. एसपी ने बताया कि पाकुड़िया एवं महेशपुर थाने में एनडीपीएस के तहत दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

एसपी ने बताया कि एसआईटी में एसडीपीओ विजय कुमार के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार महतो, रवि शर्मा, अजय कुमार महतो, रामप्रताप सिह, कैला उरांव, सहायक अवर निरीक्षक बाबुधन मुर्मू और काली प्रसाद साहा दलबल से साथ शामिल थे.

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पाकुड़ एसपी अनुदीप सिंह
TWO SMUGGLERS ARRESTED WITH GANJA
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