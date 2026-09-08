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गिरिडीह में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी की हत्या, बिहार में मिली लाश

गिरिडीह से एक व्यक्ति का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है.

Police arrested accused involved in abduction and murder of construction supervisor in Giridih
घटनास्थल की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 9:00 PM IST

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गिरिडीहः जिला में तिसरी थाना क्षेत्र के खटपोक रोड से रविवार को अपहृत हुए एच एन कंस्ट्रक्शन के मुंशी मंजेश सिंह की अपहरणकर्ताओं ने लाठी और रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी है.

खोरीमहुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार और थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर के संयुक्त नेतृत्व में तिसरी पुलिस ने मंगलवार को हत्यारोपी के निशानदेही पर बिहार के चिहरा थाना क्षेत्र के पिपरातरी जंगल से मंजेश सिंह का शव बरामद किया है. मंजेश के शरीर में कई जगह लाठी और रॉड के निशान हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने बेरहमी से लाठी और रॉड से पीटकर मंजेश की हत्या कर दी है.

हत्या करने के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से मंजेश सिंह के शव को झारखंड सीमा से लगभग चार किलोमीटर दूर बिहार के चिहरा थाना क्षेत्र के पिपरातरी स्थित घने जंगल में फेंक दिया था. मंजेश सिंह लखीसराय के नंदपुर गांव के रहने वाले थें.

बता दें कि मंजेश के अपहरण होने की घटना के बाद से गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर के नेतृत्व में तिसरी पुलिस दो दिनों तक लगातार झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में छापामारी कर रही थी.

इसी दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोक्ताडीह के पिंटू यादव और एचएन कंट्रक्शन के दो संदिग्ध कर्मियों सहित चार लोगों को डिटेन कर थाना ले आई और उक्त संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई. पुलिसिया पूछताछ में मंजेश की हत्या करने की बात सामने आई.

जिसके बाद मंगलवार को एसडीपीओ खोरीमहुआ अमरेंद्र कुमार और थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर के संयुक्त नेतृत्व में तिसरी पुलिस पिंटू यादव नामक आरोपी को लेकर बिहार के जमुई जिला के चिहरा थाना क्षेत्र के पिपरातरी जंगल पहुंची जहां पर पिंटू यादव की निशानदेही पर मंजेश के शव को बरामद किया गया.

लखीसराय निवासी मंजेश का शव बरामद कर लिया गया है. मंजेश की हत्या हुई है. इस मामले में कुछ लोगों से आगे की पूछताछ करते हुए कार्रवाई की जा रही है. -अमरेंद्र कुमार, एसडीपीओ, खोरीमहुआ.

हालांकि हत्या के कारण का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है लेकिन कुछ पैसे के लेन-देन को लेकर हत्या को अंजाम देने की बात बताई जा रही है. इस वारदात को लेकर भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने कांड में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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