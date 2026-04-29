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गिरिडीह में अपराधियों ने लूटा था 15 लाख का केबल, छापेमारी कर पुलिस ने धर दबोचा

गिरिडीह: जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. 132 केवीए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में कार्यरत कर्मियों को बंधक बना कर लूटपाट करने वाले अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार सभी आरोपी धनबाद जिले के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों में धनबाद के केंदुआडीह थाना इलाके के निवासी कल्लू कुमार उर्फ कल्लू पासी, गोंदुडीह ओपी क्षेत्र के निवासी राजू भुईयां उर्फ कारू भुईयां और नरेश भुईयां शामिल हैं.

गिरफ्तारी को लेकर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने जानकारी दी. एसडीपीओ ने बताया कि निमियाघाट थाना क्षेत्र के डीवीसी सब स्टेशन के पीछे खेत में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का कार्य निमियाघाट से मतारी सब स्टेशन तक रेलवे के माध्यम से केबल बिछाने का कार्य चल रहा था. जिसमें कनेक्शन लाइन के लिए कॉपर वायर का रोल भारी मात्रा में रखा हुआ था.

घटना को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

15 लाख से अधिक का था केबल

एसडीपीओ ने कहा कि 26/27 अप्रैल की रात अपराधियों ने धावा बोला था. केबल की देख-रेख कर रहे गार्ड को डरा-धमका कर मारपीट करते हुए उनको बंधक बनाकर 193 मीटर केबल लगभग 15 लाख रुपए की काट कर ले गए थे. बंधक बनाए गए व्यक्ति अनिल कुमार महतो और रंजीत ठाकुर के पास से उनका मोबाइल और 5000 रुपया भी छीन लिया गया था. इसे लेकर निमियाघाट में थाना कांड संख्या 41/26 दर्ज किया गया है.

एसपी ने बनाई थी विशेष टीम