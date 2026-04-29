गिरिडीह में अपराधियों ने लूटा था 15 लाख का केबल, छापेमारी कर पुलिस ने धर दबोचा
गिरिडीह में लगभग 15 लाख के केबल तार के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : April 29, 2026 at 5:50 PM IST
गिरिडीह: जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. 132 केवीए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में कार्यरत कर्मियों को बंधक बना कर लूटपाट करने वाले अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार सभी आरोपी धनबाद जिले के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों में धनबाद के केंदुआडीह थाना इलाके के निवासी कल्लू कुमार उर्फ कल्लू पासी, गोंदुडीह ओपी क्षेत्र के निवासी राजू भुईयां उर्फ कारू भुईयां और नरेश भुईयां शामिल हैं.
गिरफ्तारी को लेकर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने जानकारी दी. एसडीपीओ ने बताया कि निमियाघाट थाना क्षेत्र के डीवीसी सब स्टेशन के पीछे खेत में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का कार्य निमियाघाट से मतारी सब स्टेशन तक रेलवे के माध्यम से केबल बिछाने का कार्य चल रहा था. जिसमें कनेक्शन लाइन के लिए कॉपर वायर का रोल भारी मात्रा में रखा हुआ था.
15 लाख से अधिक का था केबल
एसडीपीओ ने कहा कि 26/27 अप्रैल की रात अपराधियों ने धावा बोला था. केबल की देख-रेख कर रहे गार्ड को डरा-धमका कर मारपीट करते हुए उनको बंधक बनाकर 193 मीटर केबल लगभग 15 लाख रुपए की काट कर ले गए थे. बंधक बनाए गए व्यक्ति अनिल कुमार महतो और रंजीत ठाकुर के पास से उनका मोबाइल और 5000 रुपया भी छीन लिया गया था. इसे लेकर निमियाघाट में थाना कांड संख्या 41/26 दर्ज किया गया है.
एसपी ने बनाई थी विशेष टीम
इस घटना को लेकर गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने एसडीपीओ डुमरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था. टीम में पुलिस निरीक्षक डुमरी राजेंद्र प्रसाद, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार के अलावा अनि रूपेश कुमार, अभिजीत कुमार, मो उमर खान समेत अन्य को शामिल किया गया था. टीम ने छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तारी में बरामद हुआ ये सामान
एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार कल्लू कुमार उर्फ कल्लू पासी के निशानदेही पर करीब 267 किग्रा कॉपर तार, केबल तार के काला रंग का कवर 39 किलो, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, अभियुक्त का दो मोबाइल और 38 हजार नगद बरामद किया गया है. एसडीपीओ ने बताया कि उक्त पकड़ाए तीनों अपराधकर्मियों का आपराधिक इतिहास है. जिसमें कल्लू पासी वर्ष 2019, राजू भुईयां वर्ष 2016 और नरेश भुईयां वर्ष 2023 में धनबाद के विभिन्न थानों से जेल जा चुका है.
ये भी पढ़ें: पलामू में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार
चतरा पुलिस को बड़ी सफलता, पंजाब के दो तस्कर समेत चार गिरफ्तार
गिरिडीह में गोलगप्पा कांड में प्राथमिकी दर्ज, जेल भेजा गया विक्रेता