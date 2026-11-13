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एक सिगरेट बनी हत्या की वजह, नहीं देने पर दोस्त ने ही मार दी गोली

गिरफ्तार आरोपी के साथ एसडीपीओ व अन्य पुलिस पदाधिकारी ( Etv Bharat )

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतवाहिनी जमालपुर में बीते 9 नवंबर की शाम हुए चर्चित सोनू कुमार हत्याकांड की गुत्थी सरायकेला पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को सापड़ा पुल के पास से मुख्य आरोपी विशाल कुमार सिंह (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल और उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया है. ​आदित्यपुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरायकेला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अनुभव भारद्वाज ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया.