एक सिगरेट बनी हत्या की वजह, नहीं देने पर दोस्त ने ही मार दी गोली
सरायकेला के सोनू हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 13, 2026 at 2:54 PM IST
सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतवाहिनी जमालपुर में बीते 9 नवंबर की शाम हुए चर्चित सोनू कुमार हत्याकांड की गुत्थी सरायकेला पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को सापड़ा पुल के पास से मुख्य आरोपी विशाल कुमार सिंह (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल और उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया है. आदित्यपुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरायकेला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अनुभव भारद्वाज ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया.
दोनों के बीच थी गहरी दोस्ती
एसडीपीओ ने जानकारी दी कि सतबोहनी जमालपुर निवासी मृतक सोनू कुमार (पिता- मनोज कुमार साव) और सतवाहिनी निवासी आरोपी विशाल कुमार सिंह (पिता- दिनेश सिंह) के बीच पिछले कुछ महीनों से गहरी दोस्ती थी और दोनों के परिवार भी एक-दूसरे को अच्छे से जानते थे.
घटना वाली शाम करीब 7:15 बजे दोनों दोस्त साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी बीच सिगरेट मांगने जैसी मामूली बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर विशाल ने पिस्टल निकाली और सोनू को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
आरोपी भाग गया था शेरघाटी
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विशाल उसी रात डिमना चौक से बस पकड़कर बिहार के शेरघाटी भाग निकला था. मामले के उद्भेदन के लिए सरायकेला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई थी.
मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस लगातार उसकी टोह ले रही थी. शुक्रवार को जब वह शेरघाटी से वापस लौट रहा था, तभी पुलिस ने सापड़ा पुल के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. इस संदर्भ में आदित्यपुर थाने में कांड संख्या 325/2026 दर्ज है.
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