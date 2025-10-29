ETV Bharat / state

रामनगर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया, आरोपी अरेस्ट

पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 29, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया. साथ ही आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है. नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने किसी खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था. इसके बाद छात्रा बेहोश हो गई थी. तभी आरोपियों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ रेप किया. पीड़िता के साथ घटी इस दरिंदगी का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया.

इस मामले के सामने आने के बाद पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने भी प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि रामनगर का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है. यह मामला उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.

मदन जोशी ने आरोपियों पर सख्त से सख्त की मांग की है. मदन जोशी ने चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो, वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे. रामनगर के शांत वातावरण को अब किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा.

वहीं मामले में रामनगर कोतवाली प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और घटना से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

पढ़ें---

TAGGED:

GANG RAPE OF MINOR STUDENT
UTTARAKHAND GANG RAPE
नाबालिग छात्रा से गैंगरेप
सामूहिक दुष्कर्म रामनगर
PHYSICAL ASSAULT OF MINOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.