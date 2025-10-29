ETV Bharat / state

रामनगर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया, आरोपी अरेस्ट

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया. साथ ही आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया था. इस वीडियो के सामने आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है. नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने किसी खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था. इसके बाद छात्रा बेहोश हो गई थी. तभी आरोपियों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ रेप किया. पीड़िता के साथ घटी इस दरिंदगी का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया.

इस मामले के सामने आने के बाद पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने भी प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि रामनगर का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है. यह मामला उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.