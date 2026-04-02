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जुलूस के दौरान महज करतब दिखाने के विवाद में हुई थी प्रिंस कुमार की हत्या, पुलिस के शिकंजे में आरोपी

हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है.

Police Arrested Accused in Murder of Youth During Ram Navami Procession in Hazaribag
हजारीबाग एएसपी की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
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हजारीबागः जिला में रामनवमी जुलूस के दौरान प्रिंस कुमार की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी. हजारीबाग पुलिस ने एसआईटी की टीम गठित कर आरोपी करण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जिसकी उम्र महज 19 वर्ष है. मामूली विवाद के कारण यह घटना घटी थी.

हजारीबाग रामनवमी जुलूस के दौरान जामा मस्जिद रोड में 29 मार्च एकादशी को शोभा यात्रा के दौरान प्रिंस कुमार की मौत धारदार हथियार हो गई थी. हजारीबाग पुलिस ने एसआईटी की टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज, तस्वीर और गुप्त सूचना के आधार पर करण कुमार को गिरफ्तार किया है. जिसके पास से घटना को अंजाम देने वाला हथियार और काले रंग का शर्ट जो घटना के वक्त पहना था वह बरामद किया है.

जानकारी देते एएसपी (ETV Bharat)

हजारीबाग एएसपी अमित कुमार ने बताया कि जुलूस के दौरान दोनों करतब दिखा रहे थे. आरोपी करण कुमार विष्णुपुरी के जुलूस में घुसकर करतब दिखा रहा था. जो अखाड़े का सदस्य भी नहीं था. सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है कि मृतक पाइप से करतब दिखा रहा था.

आरोपी करण कुमार जबरन घुसकर करतब दिखाना चाह रहा था. इसी दौरान आरोपी करण कुमार ने उसे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई. मृतक प्रिंस कुमार सिलवार कलां मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वहीं करण कुमार थाना पेलावल गांव बलियन का रहने वाला है. दोनों में पहले कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई दुश्मनी थी. मामूली से विवाद को लेकर हत्या कर दी गई.

रामनवमी जुलूस के दौरान तीन लोगों की हत्या हुई थी. जिसमें दो मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान पूरी करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है. एक अन्य मामले का अनुसंधान चल रहा है. जिसमें बड़ा बाजार निवासी अभिषेक वर्मा को बीच झंडा चौक पर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी.

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