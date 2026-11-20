18 लाख रुपये के विवाद में हुई थी रांची के मिथिलेश की हत्या, पुलिस के शिकंजे में छह आरोपी
रांची में मिथिलेश कुमार की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 20, 2026 at 10:33 PM IST
रांचीः राजधानी में सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर-1 में हुई मिथिलेश कुमार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 18 लाख रुपये के उधार लेन-देन का विवाद हत्या की वजह बना. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
क्या है पूरा मामला
18-19 नवंबर की दरम्यानी रात इंद्रपुरी रोड नंबर-1 में मिथिलेश कुमार को उनके घर के पास सिर में गोली मार दी गई थी, गंभीर हालत में उन्हें रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पीसीआर की टीम मौके पर पहुंची.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रांची के निर्देश पर सिटी एसपी ने एएसपी कोतवाली निखिल राय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, तकनीकी जानकारी और अन्य स्रोतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की. इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया.
कोतवाली एएसपी निखिल राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धुर्वा निवासी अभिषेक कुमार उर्फ लल्लू भी शामिल है. एएसपी के अनुसार, इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
गिरफ्तार आरोपियों में कई का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक कुमार उर्फ लल्लू (धुर्वा), विवेक कुमार उर्फ छोटू (धुर्वा), आयुष कुमार सिंह (हरमू), नितिन गुप्ता (हरमू), राहुल कुमार (न्यू मधुकम) और रोहित सिंह उर्फ देवा (न्यू विद्यानगर) शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, आयुष कुमार सिंह के खिलाफ लालपुर और कोतवाली थाना में पूर्व से आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, नितिन गुप्ता के खिलाफ सुखदेवनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है.
फॉर्च्यूनर और आई-20 समेत तीन वाहन बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, एक काले रंग की बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फॉर्च्यूनर, एक सफेद आई-20 कार (JH01DT8606), एक काला स्कूटी (JH01DQ9573) और घटनास्थल से मिला एक खोखा बरामद किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और वारदात से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.
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