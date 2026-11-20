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18 लाख रुपये के विवाद में हुई थी रांची के मिथिलेश की हत्या, पुलिस के शिकंजे में छह आरोपी

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी में सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर-1 में हुई मिथिलेश कुमार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 18 लाख रुपये के उधार लेन-देन का विवाद हत्या की वजह बना. पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला