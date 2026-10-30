रांची में राजस्व कर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड का खुलासा, जमीन के नामांतरण आवेदन खारिज होने से नाराज थे आरोपी
(Revenue Employee Murder) रांची में पुलिस ने राजस्व कर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 8:47 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अरगोड़ा अंचल के राजस्वकर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
पुलिस के अनुसार, जमीन की दाखिल-खारिज में प्रतिकूल जांच रिपोर्ट देने और नामांतरण आवेदन खारिज होने से नाराज आरोपियों ने साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों समेत इस कांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
कौन कौन हुआ गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप गोसाई, अमित टोप्पो उर्फ अमित गोसाई और सिंटू कुमार गोसाई शामिल हैं. तीनों रांची के डोरंडा और लालपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस ने इनके पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
जमीन के नामांतरण को लेकर था विवाद
रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी वन अमर पांडेय के अनुसार, अरगोड़ा अंचल के बड़ा घाघरा मौजा में खाता संख्या 29 की 96 डिसमिल जमीन के नामांतरण को लेकर विवाद था. गोसाई परिवार ने जमीन की अलग-अलग रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल-खारिज के लिए अरगोड़ा अंचल में आवेदन दिया था. इन आवेदनों की स्थल जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्वकर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा ने निभाई थी.
जांच के दौरान जमीन से संबंधित मूल दस्तावेजों और वंशावली में अंतर मिलने पर लक्ष्मीकांत मुंडा ने कई नामांतरण मामलों में प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए दाखिल-खारिज के आवेदन खारिज करने की अनुशंसा की थी. इसके आधार पर अंचलाधिकारी ने संबंधित नामांतरण वादों को अस्वीकृत कर दिया था, कुछ मामले लंबित भी थे.
खरीदारों का दबाव, आरोपियों में बढ़ रहा था आक्रोश
पुलिस के मुताबिक, नामांतरण नहीं होने के कारण संबंधित जमीन की बिक्री और दाखिल-खारिज में परेशानी हो रही थी. जमीन खरीदने वाले लोग आरोपियों पर नामांतरण कराने और दखल-कब्जा दिलाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे. दूसरी ओर, राजस्वकर्मी की जांच रिपोर्ट उनके रास्ते में बाधा बन रही थी. इसी से नाराज होकर आरोपियों ने लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.
23 अक्टूबर की रात हुई थी हत्या
लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या 23 अक्टूबर की रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच जोरार स्थित उनके आवास पर की गई थी. वह अरगोड़ा अंचल में राजस्वकर्मी के पद पर कार्यरत थे. घटना की सूचना मिलने के बाद नामकुम थाना में कांड संख्या 301/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रांची के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
तीन आरोपी फरार, तलाश में छापेमारी जारी
पुलिस के अनुसार, मामले में भोला गोसाई, अमित सिंह और शैलेश समेत अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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