ETV Bharat / state

रांची में राजस्व कर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड का खुलासा, जमीन के नामांतरण आवेदन खारिज होने से नाराज थे आरोपी

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अरगोड़ा अंचल के राजस्वकर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, जमीन की दाखिल-खारिज में प्रतिकूल जांच रिपोर्ट देने और नामांतरण आवेदन खारिज होने से नाराज आरोपियों ने साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों समेत इस कांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.