लोहरदगा में वृद्ध की चाकू मार कर हत्या, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान

लोहरदगा: एक वृद्ध की चाकू मार कर यहां हत्या कर दी गई. घटना लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के पीछे जो कारण निकलकर सामने आया है, वह हैरान करने वाला है. पुलिस को हत्यारे का आपराधिक रिकार्ड भी पता चला है.

सनक में दिया घटना को अंजाम

जब पुलिस ने प्रारंभिक जांच की तो कई अहम जानकारियां मिलीं. इस घटना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण निकलकर सामने आया है. आरोपी ने सनक में इस घटना को अंजाम दिया है जहां उसने एक वृद्ध की चाकू मार कर हत्या कर दी. घटना के बाद युवक फरार हो गया था. जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

हत्या के पीछे मामूली विवाद

मृतक की पहचान 85 वर्षीय बलदेव भगत के रूप में हुई है जो सेन्हा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. हत्यारे का नाम हेमंत भगत है जो डोका निवासी है. हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

