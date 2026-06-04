प्रेमिका ने की अपने प्रेमी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
धनबाद के भौरा ओपी क्षेत्र में एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने युवक की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 4, 2026 at 3:48 PM IST
धनबाद: जिले के भौरा ओपी क्षेत्र में दामोदर नदी किनारे श्मशान घाट के पास युवक की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रेम संबंधों से जुड़ा विवाद था. पुलिस ने मामले में मृतक की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है.
31 मई 2026 को भौरा ओपी क्षेत्र के काली मेला स्थित दामोदर नदी तट के समीप श्मशान घाट के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था. युवक की गला रेतकर हत्या की गई थी. बाद में उसकी पहचान बोर्रागढ़ होरलाडीह निवासी 24 वर्षीय दिलशाद अंसारी के रूप में हुई. घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया. टीम में कई थाना क्षेत्रों की पुलिस के साथ सशस्त्र बल के जवानों को शामिल किया गया. तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल डाटा और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए.
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की जड़ में प्रेम संबंधों का विवाद था. पुलिस के मुताबिक, मृतक दिलशाद अंसारी, कोमल वर्णवाल नामक युवती के संपर्क में था. इसी दौरान युवती की शादी रोशन कुमार से तय हो चुकी थी. इसी प्रेम त्रिकोण के चलते हत्या की साजिश रची गई और घटना को अंजाम दिया गया.
पुलिस ने मामले में 21 वर्षीय कोमल वर्णवाल को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतक का मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई. पुलिस का दावा है कि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई गई है. मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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