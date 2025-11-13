ग्रेटर नोएडा में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, विवाद में कैंची बनी थी हथियार
सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम पाली जाने वाली सड़क पर झाड़ियों में पुलिस ने शव बरामद किया था. आरोपी ने घटना को लेकर कई खुलासे किए..
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस ने अंकित नामक युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है. आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद की गई है. लिस के अनुसार मृतक और आरोपी के बीच पैसे की चोरी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मृतक अंकित के गले पर कैंची से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी.
आरोपी ओमपाल को पुलिस ने गांव भनोटा कट के पास से गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची और मृतक अंकित के बाएं पैर का चप्पल बरामद किया गया है. मामले का खुलासा करते हुए सेंट्रल नोएडा की डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 3 नवंबर को थाना सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम पाली जाने वाली सड़क पर झाड़ियों में एक शव बरामद किया गया था. बाद में उसकी पहचान अंकित के रूप में हुई थी. मृतक के भाई के तहरीर पर थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और पुलिस की टीमों ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया. इलेक्ट्रानिक सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से घटना आरोपी ओमपाल को गिरफ्तार किया.
डीसीपी ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान ओमपाल ने बताया कि मृतक अंकित, सौरव कॉम्पलेक्स तिलपता में सफाई का काम करता था और इसी परिसर में उसकी दर्जी की दुकान है. घटना के दिन नशे में धुत होने के कारण अंकित के 7000 गायब हो गए, जिसका इल्जाम उसने ओमपाल पर लगा दिया. जब देर रात ओमपाल अपने घर जाने लगा तो अंकित उसको बीच सड़क पर रोक कर झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी को लेकर अपशब्द कहे. गुस्से में आकर ओमपाल ने अपने पास मौजूद कैंची से अंकित के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले के किनारे छोड़कर भाग गया.
