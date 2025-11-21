ETV Bharat / state

गाली-गलौज से परेशान होकर बुजुर्ग दंपती की हत्या, खूंटी डबल मर्डर केस में दो आरोपी गिरफ्तार

खूंटी के मारंगहादा में बुजुर्ग दंपती हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Published : November 21, 2025 at 8:14 PM IST

खूंटी: जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदूप गांव में 14 नवंबर की रात 66 साल के कानू मुंडा और उनकी पत्नी 64 साल की गौरी देवी की उनके घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. मारंगहादा पुलिस ने इस बुजुर्ग दंपती की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में लांदूप नीचे टोली के कांडे नाग और जयलाल मुंडा शामिल हैं.

डबल मर्डर का खुलासा करते हुए डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक, चार लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी दो की तलाश की जा रही है.

जानकारी देते डीएसपी (Etv Bharat)

डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि मृतक गौरी देवी बार-बार उसी गांव के कांडे नाग को गालियां देती थी और ताना मारती थी. इससे तंग आकर उसने गुस्से में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद दोनों आरोपी गांव में ही रह रहे थे.

डीएसपी ने बताया कि जांच के दौरान टेक्निकल रिसर्च और सीक्रेट जानकारी के आधार पर घटना में शामिल कांडे नाग और जयलाल मुंडा को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल टांगी और तोनो बरामद कर लिया गया है. छापेमारी में डीएसपी वरुण रजक, इंस्पेक्टर फ्रांसिस जेवियर बारा, थाना प्रभारी शंकर कुमार विश्वकर्मा, सब-इंस्पेक्टर संतोष रजक आदि शामिल थे.

