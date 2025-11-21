ETV Bharat / state

गाली-गलौज से परेशान होकर बुजुर्ग दंपती की हत्या, खूंटी डबल मर्डर केस में दो आरोपी गिरफ्तार

खूंटी: जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदूप गांव में 14 नवंबर की रात 66 साल के कानू मुंडा और उनकी पत्नी 64 साल की गौरी देवी की उनके घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. मारंगहादा पुलिस ने इस बुजुर्ग दंपती की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में लांदूप नीचे टोली के कांडे नाग और जयलाल मुंडा शामिल हैं.

डबल मर्डर का खुलासा करते हुए डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक, चार लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी दो की तलाश की जा रही है.

जानकारी देते डीएसपी (Etv Bharat)

डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि मृतक गौरी देवी बार-बार उसी गांव के कांडे नाग को गालियां देती थी और ताना मारती थी. इससे तंग आकर उसने गुस्से में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद दोनों आरोपी गांव में ही रह रहे थे.