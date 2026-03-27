हरिद्वार में पार्किंग में अज्ञात शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, ये रही वजह
पुलिस ने एक शख्स की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या का राज उगला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 27, 2026 at 7:50 AM IST
हरिद्वार: नगर कोतवाली पुलिस ने मायादेवी पार्किंग में एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने आठ घंटे के अंदर युवक ने गिरफ्तार किया. 20 वर्षीय गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव पुत्र नरेश, निवासी सिरसी रहमतपुर, थाना मैनाढेर, जिला संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई. आरोपी संजीव और मृतक ने साथ शराब पी और फिर मृतक ने उसके अप्राकृतिक संबंध बनाने की जिद की. मना करने पर उसने पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. इस केस में मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कर किया.
पुलिस के मुताबिक 25 मार्च को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि मायादेवी मंदिर पार्किंग में 2 लोगों में लडाई हो रही है और एक लड़का दूसरे आदमी के सिर पर पत्थर मार रहा है. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि एक शख्स लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है. पुलिस टीम घायल व्यक्ति को लेकर तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंची. जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया. शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.
मृतक के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए खुद वादी बन अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश देते हुए पुलिस टीम का गठन किया. फोरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलित किये गए. गठित पुलिस टीम ने विभिन्न स्तर से सबूत एवं जानकारी जुटाकर ललतारा पुल के पास से एक संदिग्ध को पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ की. जानकारी की गई तो संदिग्ध संजीव ने बताया कि वह करीब 15 दिनों से मृतक के साथ कूड़ा बीनने का काम कर रहा था.
मृतक के साथ शराब पीने के बाद जब दोनों पेड़ के नीचे सो रहे थे. तो मृतक ने उस से गलत काम करने की कोशिश की. 3-4 बार मना किया लेकिन फिर भी नहीं माना. कई बार करने के बाद भी मृतक नहीं माना तो आरोपी ने पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर वार किए और मौके से भाग गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिया है. नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही शिनाख्त की जाएगी.
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