लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर चोर; कर्नाटक के पूर्व DGP के घर की थी चोरी

लखनऊ: कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र श्रीवास्तव के घर में चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दंपति और उसका दोस्त शामिल है. आरोपी ने पत्नी के साथ पूर्व डीजीपी के मकान की रेकी की और दोस्त के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया. अलीगंज पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद चोरों को गिरफ्तार किया.

एसीपी अलीगंज ऋषभ यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में बहराइच के नजीर पुरवा का रहने वाला अकरम उर्फ पप्पू उर्फ चिकना उर्फ सलमान है. वह पत्नी नूर फातिमा के साथ डालीगंज के कुतुबपुर में रहता था. अकरम के खिलाफ लखनऊ में अलग-अलग थानों में चोरी के 32 मामले दर्ज हैं.

कैसे की थी चोरी: पूछताछ में अकरम ने पुलिस को बताया कि उसने पत्नी नूर के साथ 23 और 24 सितंबर को डीजीपी के मकान की रेकी की. मेन गेट के अंदर कई दिनों के न्यूज पेपर पड़े थे. इससे साफ हो गया कि कई दिनों से मकान बंद है.

इसके बाद वह बिसवां निवासी दोस्त इरफान के पास पहुंचा. चोरी में बराबर का हिस्सा देने की बात कहते हुए इरफान को राजी किया. 25 सितंबर की सुबह लखनऊ आया और उसी रात दोनों सेक्टर जी पहुंचे. कार सड़क किनारे खड़ी करके दीवार फांदकर मकान में घुसे और चोरी की.