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फर्जी प्रमाणपत्रों से लोन मामले में कांग्रेस नेता समेत 3 गिरफ्तार, षड्यंत्र में शामिल मिला शिकायतकर्ता

अल्मोड़ा: फर्जी लोन घोटाले मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फर्जी प्रमाणपत्रों से लोन लेने के इस मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोप था कि बैंक से ऋण लेने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेज, कोटेशन व प्रमाणपत्र लगाए. मामले की शिकायत करने वाला शिकायतकर्ता कांग्रेस सेवा दल का जिलाध्यक्ष पुलिस को जांच में स्वयं भी पूरे षड्यंत्र में शामिल मिला. वहीं तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

षड्यंत्र में शामिल मिला शिकायतकर्ता: गौर हो कि अल्मोड़ा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां फर्जी लोन घोटाले में पुलिस ने अहम गिरफ्तारियां की हैं. इस पूरे मामले में शिकायत करने वाला व्यक्ति ही षड्यंत्र में शामिल मिला. बताते चलें कि सोमेश्वर निवासी कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह नेगी ने 19 सितंबर 2025 को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ग्राम बग्वाली पोखर निवासी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील सिंह कठायत और लोअर माल रोड अल्मोड़ा निवासी ग्राम प्रधान संगठन का पूर्व जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह गैलाकोटी ने उसकी फर्म जय गोलू ट्रेडर्स के नाम का दुरुपयोग कर एक बैंक शाखा अल्मोड़ा से फर्जी तरीके से पांच लाख का ऋण लिया है.