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नाबालिग लड़की को भगाकर की शादी, किडनैपिंग और रेप का लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

आरोपी उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर का रहने वाला है, जिस नैनीताल जिले के रामनगर की नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 13, 2026 at 6:34 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली में करीब एक महीना पहले नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने, उससे शादी करने व दुष्कर्म का मामला सामने आई था. इस मामले में आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने एक माह बाद किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया है.

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस करीब एक महीने से फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था. हालांकि ज्यादा दिनों तक आरोपी पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 जून को रामनगर क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग किशोरी को उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर स्थित भीमनगर प्रतापपुर निवासी बहला-फसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग से शादी की और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवार्ड की मांग की थी.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी और किशोरी की तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. लगातार की जा रही तलाश और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लियाय साथ ही नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया. बरामदगी के बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. नियमनुसार पीड़िता के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और सभी पहलूओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी नाबालिग के लापता होने या उसके साथ किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की जानकारी मिले तो तत्काल पूलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

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MINOR KIDNAPPING RAPE
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किडनैपिंग और रेप केस
रेप आरोपी गिरफ्तार
POLICE ARRESTED RAPE ACCUSED

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