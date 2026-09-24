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कासगंज मर्डर मिस्ट्री: प्रेमिका से पैसे-जेवर लेने के बाद प्रेमी ने उतारा मौत के घाट

कासगंज मर्डर मिस्ट्री के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में दबोच लिया

प्रेमिका से पैसे-जेवर लेने के बाद प्रेमी ने उतारा मौत के घाट
प्रेमिका से पैसे-जेवर लेने के बाद प्रेमी ने उतारा मौत के घाट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 5:44 PM IST

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कासगंज/एटा: जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते रोज सुबह, अशोक नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने एक समरसेबल कोठरी की छत पर 18 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

वहीं, एटा अवागढ़ थाना क्षेत्र के यादव नगर में सोमवार देर रात हुई मां-बेटी के डबल मर्डर मामले में फरार चल रहे दो नामजद आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है. घटना के बाद से आरोपी सियाराम और रुक्मपाल फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. इसके बावजूद दोनों का कोई सुराग नहीं लग सका है.

कासगंज मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझाया (VIDEO Credit; ETV Bharat)
​घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी कासगंज श्री ओ.पी. सिंह के निर्देशन में 5 विशेष टीमों का गठन किया गया, टीमों ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सटीक सूचना पर 24 घंटे के अंदर पुरानी रेलवे क्रॉसिंग अशोक नगर से चार संदिग्ध समीर, अमित, अरसद और अरसलान को हिरासत में ले लिया.हिरासत के दौरान पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. मुख्य अभियुक्त समीर और अरसद की किशोरी से दोस्ती थी. किशोरी ने समीर को बताया था कि उसके घर में कमेटी के काफी रुपये और जेवर रखे हैं, समीर और उसके दोस्तों ने रुपये व जेवर हड़पने और किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की खौफनाक साजिश रची और किशोरी को रात में पैसा, जेवर व नकदी लाने को कहा.


​किशोरी जब रात में 1,35,100 रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण लेकर उनके पास पहुंची, तो चारों उसे खेत की कोठरी के पास ले गए. वहां दुपट्टे से गला घोंटने के बाद समीर ने चाकू से किशोरी की गर्दन रेतकर हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने उसके कपड़े, चप्पल और सिम कार्ड झाड़ियों में जला दिए.

पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर 1.35 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, मृतका का मोबाइल फोन और आलाकत्ल चाकू व दुपट्टा बरामद कर लिया है. कासगंज पुलिस कप्तान ओपी सिंह ने घटना का महज 24 घंटे में सफल अनावरण करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है

वहीं, एटा अवागढ़ थाना क्षेत्र के यादव नगर में सोमवार देर रात हुई मां-बेटी के डबल मर्डर मामले में फरार चल रहे दोनों नामजद आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है. घटना के बाद से आरोपी सियाराम और रुक्मपाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. इसके बावजूद दोनों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है.

सोमवार देर रात दोनों ने 60 वर्षीय कमला देवी पत्नी राम खिलाड़ी और उनकी 40 वर्षीय बेटी प्रियंका पत्नी रकुम पाल की हत्या कर दी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की धड़पकड़ शुरु कर दी थी.
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