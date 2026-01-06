ETV Bharat / state

गिरिडीह पुलिस के कब्जे में आया आर्म्स सप्लायर राजकुमार, जमुआ गोलीकांड में सात गिरफ्तार

गिरिडीह पुलिस ने जमुआ में गोली चलाने के मामले में बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं.

Giridih SP Dr. Bimal Kumar
गिरिडीह एसपी की प्रेस वार्ता (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 6, 2026 at 6:42 PM IST

5 Min Read
गिरिडीह: जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर जमुआ के भूपतडीह में हुए गोलीकांड का खुलासा गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम ने किया है. टीम ने इस मामले में कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से तीन देसी पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस, तीन मैगजीन के अलावा घटना में प्रयुक्त कार तथा दो बाइक बरामद हुई है.

हथियार के साथ सात अपराधी गिरफ्तार

मामले में जमुआ के द्वारपहरी निवासी रामू साव, द्वारपहरी (भरकट्टा ओपी) के ही विजय साव, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल एवं पंकज यादव उर्फ कारू यादव, जमुआ के जोरासांख निवासी अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा को गिरफ्तार किया गया है. इन पांचों के अलावा मुफ्फसिल थाना इलाके के कुसुम्भा निवासी नारायण मंडल एवं गपैय निवासी राजकुमार मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है. इसकी पुष्टि खुद एसपी ने की है.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार (Etv bharat)

अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन

एसपी ने बताया कि भूपतडीह में गोली चलने की सूचना मिली थी. सूचना यह भी मिली थी कि फायरिंग करने के दरमियान भाग रहा अभियुक्त रामू साव, खुद के पिस्टल से जख्मी हो गया. ऐसे में खोरीमहुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में टीम का गठन किया गया. टीम ने जांच शुरू की तो यह पता चला कि खुद की पिस्टल से घायल हुआ रामू साव, धनबाद में इलाजरत है. अब रामू साव के अलावा अन्य अपराधियों की खोजबीन शुरू की गई.

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद

इसी बीच गुप्त सूचना पर ग्राम जरूवाडीह के नजदीक जंगल में छापामारी की गई. यहां जंगल में एक कार मिली, जिसके अंदर बैठे 5 लोगों को बाहर निकाला गया. कार से गिरफ्तार किए गए विजय साव नाम के युवक के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल की मैगजीन में 3 जिंदा कारतूस, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल के पास से 2 जिंदा राउंड, अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, जिसकी मैगजीन में 2 जिंदा कारतूस, पंकज यादव उर्फ कारू यादव के पास से 3 राउंड जिंदा कारतूस, नारायण मंडल के पास से 1 खाली मैगजीन एवं 10 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

राजकुमार ने मुहैया कराया था हथियार

एसपी ने बताया कि उन पांचों के अलावा राजकुमार मंडल को भी पकड़ा गया. यहां पूछताछ करने पर पता चला कि राजकुमार द्वारा ही इन सभी को हथियार मुहैया कराया जाता था. इसके बाद अभियुक्त विजय साव की निशानदेही पर कार के डैशबोर्ड से रामू साव द्वारा घटना में इस्तेमाल की गई एक देसी पिस्टल एवं मैगजीन में 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

छापमारी टीम में अधिकारी एवं कर्मी शामिल

टीम में जमुआ सर्किल इंस्पेक्टर प्रदीप दास, जमुआ थाना प्रभारी विभुति देव, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार, भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन कुमार, नवडीहा ओपी प्रभारी दीपक कुमार के अलावा अवर निरीक्षक रोहित कुमार सिंह, सअनि वेद प्रकाश पाण्डेय, सुमित कुमार सिंह, तकनिकी शाखा के जोधन कुमार तथा राजेश गोप के अलावा आरक्षी संदीप करमाली, दिनेश शामिल थे.

पुलिस ने बताया कि रामू के खिलाफ 6 के करीब कांड, विजय पर भी पांच मामला दर्ज है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रामू साव के खिलाफ जमुआ थाना कांड संख्या -180/05, दिनांक-07.10.05 धारा-392 भादवि, जमुआ थाना कांड संख्या -32/05, दिनांक- 27.02.05 धारा-395 भादवि, जमुआ थाना कांड संख्या 56/07, दिनांक- 15.03.07 धारा-395 भादवि, जमुआ थाना कांड संख्या-212/11, दिनांक-08.09.11 धारा-302/23 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट, जमुआ थाना कांड संख्या -03/2026, धारा-115 (2) / 118 (1)/126(2)/109/111(3)/351(2) /3(5) बीएनएस 2023 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा जमुआ थाना कांड सं0-04/2026, दिनांक- 06.01.2026, धारा-25 (1-B) (a)/26/35 शस्त्र अधिनियम जबकि विजय साव के खिलाफ बिरनी थाना कांड सं. 0-168/24, जमुआ थाना कांड संख्या -49/24, जमुआ थाना कांड संख्या-316/25, जमुआ थाना कांड संख्या-03/2026 और 4/2026 दर्ज है. इसी तरह अमित कुमार के खिलाफ बिरनी थाना कांड संख्या 320/20, जमुआ थाना कांड सं0-03/2026 और 4/2026 अंकित है.

हत्या मामले में एक दशक तक जेल में था राजकुमार

हथियार सप्लाई करने में जिस राजकुमार मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह सजायाफ्ता रहा है. गिरिडीह कोयलांचल के चर्चित बोदी मंडल हत्याकांड में राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. एक दशक से अधिक समय जेल में बिताने के बाद अपील बेल पर वह हाल के कुछे साल से बाहर था. अब उसकी गिरफ्तारी आर्म्स सप्लायर के तौर पर हुई है. ऐसे में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

