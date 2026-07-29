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पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जामताड़ा: फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को डराने धमकाने वाले एक फर्जी पुलिस को मिहिजाम पुलिस ने पकड़ लिया. उसके पास से पुलिस ने फर्जी आई कार्ड, फर्जी वर्दी, वॉकी टॉकी, चाकू, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस बनकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था

मिहिजाम पुलिस ने अंकित सिंह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो मिहिजाम के कांगोई का रहने वाला है. उस पर पुलिस अफसर बनकर रौब जमाने, पुलिस की वर्दी पहनने और लोगों को डरा-धमकाकर अपना अधिकार जताने का आरोप है.

पूछताछ में युवक ने अपना गुनाह कबूला

खबरों के मुताबिक, यह युवक पुलिस की वर्दी पहनकर कांगोई रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थानीय लोगों को डरा-धमका रहा था. पुलिस अधीक्षक (SP) को इस हरकत के बारे में जानकारी मिली. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, SP ने मिहिजाम पुलिस को एक टीम बनाकर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि युवक पुलिस अफसर बनकर लोगों को डरा-धमका रहा था और युवतियों को झांसे में ले रहा था. पुलिस की कड़ी पूछताछ में युवक ने अपनी पूरी साजिश कबूल कर ली है.

एसडीपीओ ने दी जानकारी

मामले को लेकर जामताड़ा के एसडीपीओ वसीम राजा ने अपने कार्यालय में संपर्क करने पर जानकारी देते हिए बताया कि मिहिजाम कांगोई के पास सूचना मिली थी कि कोई पुलिस की वर्दी में डराने धमकाने का काम कर रहा है जिसके सत्यापन के लिए पुलिस की टीम गठित कर भेजा गया. जहां मौके पर पता चला कि पकड़ा गया युवक फर्जी पुलिस बनकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा था और लड़कियों को झांसा में लेता था.