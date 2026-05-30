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रामगढ़ में साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई, 44 लाख रुपए के अवैध लेन-देन के आरोपी गिरफ्तार

रामगढ़ के सूर्यनगर से पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी को मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है.

CYBER CRIMINAL ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 3:52 PM IST

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रामगढ़: जिले में साइबर अपराध थाना पुलिस ने साइबर ठगी और फर्जी सिम के जरिए बैंक खातों के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त निखिल कुमार को उसके आवास से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से चार मोबाइल फोन और चार फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है.

इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त विकास कुमार उर्फ विकास यादव को 17 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. पूछताछ के दौरान विकास ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में निखिल कुमार की संलिप्तता का खुलासा किया था. इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को प्राप्त मानवीय एवं तकनीकी सूचनाओं के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था.

जानकारी देते डीएसपी मुख्यालय (ईटीवी भारत)

डीएसपी मुख्यालय ने दी जानकारी

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सह साइबर थाना प्रभारी अकरम रजा के नेतृत्व में गठित टीम ने 29 मई 2026 को रामगढ़ के सूर्यनगर रोड नंबर-4 में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान आरोपी को उसके आवास गिरफ्तार कर किया गया है. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अकरम रजा ने ये जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि तकनीकी जांच में बरामद सभी सिम फर्जी पाए गए. वहीं दो मोबाइल इंटरनेट कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.

44 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप

जांच में यह भी सामने आया कि बरामद मोबाइल फोन में से एक का उपयोग इस कांड की वादिनी के बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को सक्रिय करने में किया गया था. इसके बाद उसी खाते के माध्यम से करीब 44 लाख रुपए की संदिग्ध बैंकिंग, यूपीआई और नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराई गई थी. जिसे पुलिस साइबर अपराध से अर्जित राशि मानकर जांच कर रही है. आरोपी साइबर अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और फर्जी सिम और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से बैंक खातों का संचालन एवं संदिग्ध वित्तीय लेन-देन कराने में भूमिका निभा रहा था. जब्त उपकरणों को फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है.

डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा ने कहा कि मामले में अन्य संभावित आरोपियों और साइबर नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में साइबर ठगी गिरोह के संबंध में और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. फिलहाल आरोपी निखिल कुमार को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है और साइबर थाना पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

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रामगढ़ में साइबर ठग रैकेट का खुलासा
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