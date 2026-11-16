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रांची के चान्हो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार और एक नाबालिग भी निरुद्ध

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के चान्हो थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि रविवार को ट्यूशन पढ़ने के बाद घूमने निकली छात्रा के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया, जबकि उसकी सहेली के साथ छेड़खानी की गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने चान्हो थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है.

क्या है पूरा मामला