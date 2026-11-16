रांची के चान्हो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार और एक नाबालिग भी निरुद्ध
रांची के चान्हो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 16, 2026 at 7:19 PM IST
रांचीः जिला के चान्हो थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि रविवार को ट्यूशन पढ़ने के बाद घूमने निकली छात्रा के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया, जबकि उसकी सहेली के साथ छेड़खानी की गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने चान्हो थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है.
क्या है पूरा मामला
16 वर्षीय छात्रा ट्यूशन पढ़ने के बाद अपनी एक सहेली और उसके भाई के साथ घूमने निकली थी, उनके साथ कुछ अन्य युवक भी थे. इसी दौरान आरोप है कि दो युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. वहीं, उसकी सहेली के साथ छेड़खानी की गई. घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद परिजन उसे लेकर थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की. पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.
रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 16 वर्षीय छात्रा अपनी सहेली और उसके भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद घूमने गई थी. इसी दौरान छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी सहेली के साथ छेड़खानी की घटना हुई. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.
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