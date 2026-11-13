रांची युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामलाः मास्टरमाइंड निकला नाबालिग, दो दोस्तों के साथ मिलकर रची थी वारदात की योजना
रांची के रातू में युवती से सामूहिक छेड़खानी मामले में पुलिस को सफलता मिली है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 13, 2026 at 7:09 PM IST
रांचीः जिला के रातू थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है. नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, जबकि अन्य दो आरोपियों पंकज लोहरा और अंशु राणा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सामूहिक दुष्कर्म की साजिश किसी बड़े अपराधी ने नहीं, बल्कि एक नाबालिग ने रची थी. उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर युवती को निशाना बनाने की योजना बनाई थी.
रूरल एसपी ने दी जानकारी
रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना 7 नवंबर की शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की है. युवती ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान जंगल वाले सुनसान रास्ते में तीनों आरोपियों ने उसे रोक लिया. पहले युवती पर हमला किया गया और फिर दो आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
युवती के इनकार से नाराज था नाबालिग, दोस्तों के साथ रची साजिश
पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरी घटना की साजिश नाबालिग ने ही रची थी. वह युवती को पहले से पसंद करता था और उसका पीछा भी किया करता था. करीब 10 से 15 दिन पहले उसने युवती के सामने अपनी पसंद जाहिर की थी. उसने युवती से कहा था कि वह उसे पसंद करता है लेकिन युवती ने उसकी बात को ठुकरा दिया और उसे फटकार कर वहां से भगा दिया था. पुलिस के मुताबिक, युवती के इस इनकार से नाबालिग नाराज था. इसी नाराजगी में उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई. इसके बाद तीनों ने युवती की दिनचर्या और उसके आने-जाने के समय पर नजर रखनी शुरू कर दी.
भाई साथ नहीं जाता था, इसी बात का उठाया फायदा
जांच में पता चला कि युवती प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने जाती थी. ट्यूशन सेंटर से उसके घर की दूरी करीब ढाई से तीन किलोमीटर थी. आमतौर पर उसका भाई उसे छोड़ने और लेने जाया करता था लेकिन घटना से पहले के कुछ दिनों में कभी-कभी उसका भाई उसके साथ नहीं जा रहा था, आरोपियों को इसकी जानकारी थी. उन्हें पता था कि युवती कब अकेले घर लौटती है, इसी आधार पर उन्होंने रेकी शुरू कर दी थी.
तीन-चार बार बनाई योजना, पुलिस की गश्ती से बिगड़ जाता था खेल
ग्रामीण एसपी के अनुसार, आरोपियों ने पहले भी तीन से चार बार वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी लेकिन हर बार चटकपुर टीओपी में तैनात पुलिस जवानों की गश्ती के कारण उन्हें अपनी योजना टालनी पड़ी. 7 नवंबर की शाम आरोपियों ने देखा कि पुलिस की टीम वहां से करीब पांच मिनट पहले ही निकली है. इसके बाद उन्होंने मौके का फायदा उठाया और वारदात को अंजाम दे दिया.
एसआईटी ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से दबोचे आरोपी
8 नवंबर को घटना की सूचना रातू थाना को मिली थी. सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय-2 के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई. इसमें रातू, दलादली और नगड़ी थाना प्रभारी समेत कई पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई.
इसके बाद पंकज लोरा, अंशु राणा और एक नाबालिग की संलिप्तता सामने आई. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ और जांच के बाद उनकी भूमिका सामने आई. पुलिस ने आरोपियों के घटना के समय पहने हुए कपड़े भी जब्त किए हैं. सीसीटीवी फुटेज को भी साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित किया गया है.
लोहरदगा और चतरा के रहने वाले हैं दोनों गिरफ्तार आरोपी
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार पंकज लोहरा मूल रूप से लोहरदगा का रहने वाला है और वर्तमान में पंडरा थाना क्षेत्र में रह रहा था. वहीं, अंशु राणा मूल रूप से चतरा का निवासी है और रातू में रहकर मजदूरी का काम करता था. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है.
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