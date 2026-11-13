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रांची युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामलाः मास्टरमाइंड निकला नाबालिग, दो दोस्तों के साथ मिलकर रची थी वारदात की योजना

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के रातू थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है. नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, जबकि अन्य दो आरोपियों पंकज लोहरा और अंशु राणा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सामूहिक दुष्कर्म की साजिश किसी बड़े अपराधी ने नहीं, बल्कि एक नाबालिग ने रची थी. उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर युवती को निशाना बनाने की योजना बनाई थी.