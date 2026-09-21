ETV Bharat / state

एक माह से लापता युवक का शव बरामद, मोबाइल को लेकर दोस्तों ने ही कर दी थी हत्या

लातेहारः जिले में मनिका थाना क्षेत्र के बन्दुआ गांव से पिछले 40 दिन से लापता युवक छोटू कुमार का शव पुलिस ने बरामद कर लिया. युवक की हत्या उसी के तीन दोस्तों ने मात्र एक मोबाइल के लिए कर दी थी और शव को जंगल में फेंक दिया था. पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, लातेहार जिला के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत बन्दुआ गांव निवासी छोटू कुमार गत 15 अगस्त के दिन लापता हो गया. छोटू के पिता ने मनिका थाना में आवेदन देकर छोटू के अपहरण होने की शिकायत दर्ज करवाई थी.

शिकायत के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई और पूरे मामले की छानबीन आरंभ की गई. पुलिस ने पूरे मामले की वैज्ञानिक पद्धति से आरंभ की. जांच के क्रम में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ आरंभ की तो मामले से पर्दा हटने लगा.

इसके बाद पुलिस ने दो अन्य युवकों को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ आरंभ की. जिसमें आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापामारी कर मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडीह जंगल से युवक का कंकाल बरामद किया, बाद में कपड़ों से मृतक की पहचान की गई.

मोबाइल के लिए की गई थी हत्या

इस संबंध में डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों ने एक मोबाइल के लिए छोटू कुमार की हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि मनिका निवासी प्रेमचंद भुइयां, शिवम भुइयां और एक 17 वर्षीय लड़के ने मिलकर छोटू से मोबाइल छीन लिया था. जब छोटू अपना मोबाइल मांगने लगा तो आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. उसके बाद शव को दूर जंगल में फेंक दिया. डीएसपी ने बताया कि आरोपियों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं. इनमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया गया.