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एक माह से लापता युवक का शव बरामद, मोबाइल को लेकर दोस्तों ने ही कर दी थी हत्या

लातेहार में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Police arrested accused in case involving murder of young man in Latehar
मनिका थाना (लातेहार) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
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लातेहारः जिले में मनिका थाना क्षेत्र के बन्दुआ गांव से पिछले 40 दिन से लापता युवक छोटू कुमार का शव पुलिस ने बरामद कर लिया. युवक की हत्या उसी के तीन दोस्तों ने मात्र एक मोबाइल के लिए कर दी थी और शव को जंगल में फेंक दिया था. पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, लातेहार जिला के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत बन्दुआ गांव निवासी छोटू कुमार गत 15 अगस्त के दिन लापता हो गया. छोटू के पिता ने मनिका थाना में आवेदन देकर छोटू के अपहरण होने की शिकायत दर्ज करवाई थी.

शिकायत के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई और पूरे मामले की छानबीन आरंभ की गई. पुलिस ने पूरे मामले की वैज्ञानिक पद्धति से आरंभ की. जांच के क्रम में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ आरंभ की तो मामले से पर्दा हटने लगा.

इसके बाद पुलिस ने दो अन्य युवकों को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ आरंभ की. जिसमें आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापामारी कर मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडीह जंगल से युवक का कंकाल बरामद किया, बाद में कपड़ों से मृतक की पहचान की गई.

मोबाइल के लिए की गई थी हत्या

इस संबंध में डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों ने एक मोबाइल के लिए छोटू कुमार की हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि मनिका निवासी प्रेमचंद भुइयां, शिवम भुइयां और एक 17 वर्षीय लड़के ने मिलकर छोटू से मोबाइल छीन लिया था. जब छोटू अपना मोबाइल मांगने लगा तो आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. उसके बाद शव को दूर जंगल में फेंक दिया. डीएसपी ने बताया कि आरोपियों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं. इनमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया गया.

मामले के उद्भेदन में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण

पूरे मामले के उद्भेदन में डीएसपी प्रदीप कुमार के अलावा, थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय, मामले के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर अवनीश कुमार, सब इंस्पेक्टर पिंटू कुमार, सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

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