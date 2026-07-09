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राहुल हत्याकांड का खुलासाः पुरानी रंजिश और प्रेमिका के चक्कर में हुआ था कत्ल

जमशेदपुरः शहर के मानगो में राहुल उर्फ बच्चा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. इस मामले में एसएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश और लड़की से बात करने को लेकर हत्या की गयी थी. इस मामले में चार को गिरफ्तार किया गया है.

जमशेदपुर के मानगो मुंशी मोहल्ला में 8 जुलाई की रात राहुल की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है. इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले चार अपराधियों को पुलिस साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया है.

इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि पुरानी रंजिश और एक लड़की के कारण हत्या की घटना घटी है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी साहेब सिंह उर्फ सब्बे समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी सब्बे गोली लगने से घायल हो गया है. जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है.