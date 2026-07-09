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राहुल हत्याकांड का खुलासाः पुरानी रंजिश और प्रेमिका के चक्कर में हुआ था कत्ल

जमशेदपुर में पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Police arrested accused in case involving murder of young man in Jamshedpur
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (जमशेदपुर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 11:22 PM IST

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जमशेदपुरः शहर के मानगो में राहुल उर्फ बच्चा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. इस मामले में एसएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश और लड़की से बात करने को लेकर हत्या की गयी थी. इस मामले में चार को गिरफ्तार किया गया है.

जमशेदपुर के मानगो मुंशी मोहल्ला में 8 जुलाई की रात राहुल की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है. इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले चार अपराधियों को पुलिस साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया है.

इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एहतेशाम वकारीब ने बताया कि पुरानी रंजिश और एक लड़की के कारण हत्या की घटना घटी है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी साहेब सिंह उर्फ सब्बे समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी सब्बे गोली लगने से घायल हो गया है. जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी देते एसएसपी (ETV Bharat)

एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने ईंट, पत्थर और लकड़ी के लट्ठे से राहुल के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद मृतक के भाई राजा कुमार के आवेदन पर मानगो थाना में FIR दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का लठ पत्थर खून लगा कपड़ा, रुपया और बाइक बरामद किया गया है.

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक राहुल बच्चा और गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. राहुल समेत चारों आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या
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