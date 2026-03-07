रुद्रपुर पुलिस की बड़ी सफलता: दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद
उधम सिंह नगर में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में दो आरोपियों को अरेस्ट कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.
Published : March 7, 2026 at 7:46 AM IST
रुद्रपुर: वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. आरोपियों की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से भी तीन अतिरिक्त मोटरसाइकिलें बरामद की गईं.
जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस लगातार सक्रिय है. इसी अभियान के तहत कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं.
पुलिस के अनुसार 5 मार्च को स्थानीय लोगों ने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने दोनों को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
गहन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और चोरी की गाड़ियों को छिपाकर रखते थे. आरोपियों ने यह भी बताया कि कुछ चोरी की मोटरसाइकिलें उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में छिपा रखी हैं.
आरोपियों की निशानदेही पर 6 मार्च को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस की टीम ने थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर के पैगम्बरपुर क्षेत्र में दबिश दी. पुलिस की इस कार्रवाई में तीन अतिरिक्त चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इस तरह पुलिस ने कुल चार चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर वाहन चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा किया.
पुलिस ने इस मामले में कोतवाली रुद्रपुर में एफआईआर के तहत और बीएनएस तथा बीएनएसएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेंद्र सैनी पुत्र मुंशीलाल निवासी पैगम्बरपुर थाना बिलासपुर जिला रामपुर और शाहिल पुत्र छोटे निवासी टांडा हरमतनगर थाना बिलासपुर जिला रामपुर के रूप में हुई है.
रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिलों में स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स समेत कुल चार वाहन शामिल हैं, जिनमें यूपी और उत्तराखंड के पंजीकरण नंबर वाली मोटरसाइकिलें हैं. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश कर रही है. भविष्य में यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.
