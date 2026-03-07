ETV Bharat / state

रुद्रपुर पुलिस की बड़ी सफलता: दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद

रुद्रपुर: वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. आरोपियों की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से भी तीन अतिरिक्त मोटरसाइकिलें बरामद की गईं.

जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस लगातार सक्रिय है. इसी अभियान के तहत कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं.

पुलिस के अनुसार 5 मार्च को स्थानीय लोगों ने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने दोनों को कोतवाली रुद्रपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

गहन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और चोरी की गाड़ियों को छिपाकर रखते थे. आरोपियों ने यह भी बताया कि कुछ चोरी की मोटरसाइकिलें उन्होंने उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में छिपा रखी हैं.