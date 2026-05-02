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नैनीताल धर्मांतरण केस, आरोपी ने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, पुलिस ने किया चौकान वाला खुलासा

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में महिला को धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को नाम यूनुस है. आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को बारे में चौकाने वाला खुलासा भी किया है.

पुलिस का दावा है कि उन्हें आरोपी के बारे में कुछ इस तरह के इनपुट मिले है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को धर्मांतरण के जाल में फंसने के लिए आरोप को बाहर से फंडिंग मिलती है. फिलहाल इस एंगल की भी पुलिस जांच कर रही है. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले का खुलासा किया.

दरअसल ये मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब एक महिला ने अपने किसी परिचित व्यक्ति को बताया कि यूनुस नाम के व्यक्ति ने भीमताल में कई महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फसाया है. अब वो जबरन उन महिलाओं को धर्मांतरण करवाने के लिए मजबूर कर रहा है. यदि पीड़ित महिलाएं ऐसा नहीं कर रही है तो उनके बदनाम करने की धमकी दी जा रही है.

इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने भीमताल कोतवाली का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी. वहीं महिला द्वारा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

नैनीताल एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में इस संवेदनशील मामले की जांच के लिए पहले ही विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पर भीमताल क्षेत्र में कई महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाने और उनके साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप हैं.