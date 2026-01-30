ETV Bharat / state

साहिबगंज की आईडी से पाकुड़ में बनाया जा रहा आधार कार्ड, छापेमारी में एक गिरफ्तार

साहिबगंज की आईडी से पाकुड़ में अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा था. छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

FAKE AADHAAR CARDS MAKING
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के कांकड़बोना में अवैध तरीके से आधार बनाए जाने के मामले का खुलासा हुआ है. यूआईडीएआई के परियोजना पदाधिकारी रितेश कुमार श्रीवास्तव एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी से यह खुलासा हुआ है. पुलिस ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाये जाने के मामले में मुस्ताक शेख को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

आरोपी अपने घर में बनवाता था आधार कार्ड

छापेमारी के दौरान लैपटॉप, प्रिंटर, थम्ब, आइरिस स्कैनर, बनाया गया आधार कार्ड और इनरॉल के लिए रखे गए फॉर्म को जब्त किया गया है. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी मुस्ताक शेख साहिबगंज जिले के पतना बीआरसी शब्बीर शेख की आईडी है. जिसको आरोपी द्वारा कांकरबोना स्थित अपने घर में अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था.

छापेमारी के दौरान आई़डी धारक फरार

अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के इस मामले में युआईडीएआई के परियोजना पदाधिकारी रितेश कुमार श्रीवास्तव की लिखित शिकायत पर पतना प्रखंड संसाधन केंद्र को आवंटित आईडी संचालक शब्बीर शेख और मुस्ताक शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिला प्रशासन के निर्देश पर कांकड़बोना में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान सब्बीर शेख फरार हो गया था, जबकि पुलिस ने मौके से मुस्ताक शेख को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है.

मामले को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी

मामले को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि अवैध रूप से आधार बनाए जाने के इस मामले को लेकर थाना में कांड संख्या 10/26 दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार मुस्ताक शेख साहिबगंज जिले के पतना बीआरसी को आवंटित आईडी के संचालक शब्बीर शेख का भाई है. बताया गया कि शब्बीर पतना में आधार के लिए अपना आईडी लॉगिन करता था और पाकुड़ में आधार कार्ड बनाने का काम करता था.

