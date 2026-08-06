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प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड: वारदात की पहरेदारी करने वाला दोस्त हरियाणा से गिरफ्तार

पलामूः चर्चित प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड के आरोपी धर्मेंद्र कुमार को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. धर्मेंद्र कुमार पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के खरौंधा गांव का रहने वाला है.

दरअसल, पाटन थाना क्षेत्र के सहदेव में प्रभात मेहता नामक युवक का अपहरण हुआ था, बाद में गांव के ही एक अर्द्धनिर्मित मकान से उसका शव बरामद हुआ था. प्रभात मेहता अपहरण और हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल चंद्रवंशी को पलामू पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. पूरे मामले में पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल चंद्रवंशी के सहयोगी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है.

धर्मेंद्र कुमार पर आरोप है कि हत्याकांड के दौरान वह बाहर से पहरेदारी कर रहा था. धर्मेंद्र कुमार ने पलामू पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी है उसने पलामू पुलिस को बताया है कि आपसी दुश्मनी और पुराने रंजिश के कारण प्रभात मेहता की हत्या की गई थी.

धर्मेंद्र कुमार को पलामू पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर के भरथल से गिरफ्तार किया है. धर्मेंद्र कुमार को तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पलामू लाया गया है. पाटन इंस्पेक्टर सुरेश मंडल ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. पाटन के थाना प्रभारी अनिल विद्यार्थी ने बताया कि घटना के दौरान धर्मेंद्र कुमार पहरेदारी कर रहा था.