ETV Bharat / state

दिनेशपुर में महिला का शारीरिक शोषण, फिर धर्म परिवर्तन का आरोप, केरल भागने से पहले आरोपी गिरफ्तार

कॉन्सेप्ट इमेज ( Canva )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में महिला के शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिल्ली के रास्ते केरल भागने की तैयारी में था. इसी दौरान पुलिस ने रुद्रपुर-गदरपुर हाईवे पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. युवक पर महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और धमकाकर लगातार शारीरिक शोषण करने के आरोप हैं.

फोन पर दोस्ती के बाद शोषण करने का आरोप: पुलिस के मुताबिक, बीती 27 अक्टूबर को पीड़िता ने दिनेशपुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया कि शादाब नाम के व्यक्ति ने उससे फोन पर दोस्ती की और बाद में कथित रूप से जबरन शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली और उसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल करने लगा. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी वीडियो का डर दिखाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा.