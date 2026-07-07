ETV Bharat / state

प्रेमी ही निकला हत्यारा, दूसरे से संबंध के कारण ले ली प्रेमिका की जान

रांची में प्रेम संबंध में हुई महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है.

Police arrested Accused for murder of woman in love relationship in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने सुसाइड नहीं किया था. बल्कि एक साजिश के तहत उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 31 मई को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि चुटिया थाना क्षेत्र स्थित किराये के एक मकान में महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है और शव बेड पर पड़ा हुआ है. इस संबंध में चुटिया थाना यू०डी० कांड सं0-15/26, दिनांक-31.05.2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई.

इसी बीच जब महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया. जिससे यह जानकारी मिली की महिला की मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, उनकी मौत गंभीर चोट और गले पर दबाव बनाने के कारण दम घुटने से हुई है. इसके बाद मामले में यू०डी० कांड को हत्या की धाराओं में परिवर्तित कर चुटिया थाना कांड सं0-101/26, दिनांक-06.07.2026, धारा-103 (1)/3 (5) भा०द०वि० दर्ज कर कांड में शामिल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुट गई.

टेक्निकल टीम ने किया बेहतरीन काम

सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया. टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, गुप्त सूचना संकलन एवं साक्ष्यों के आधार पर राहुल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया. अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग से उत्पन आपसी ईर्ष्या थी.

दूसरे युवक से हुआ संबंध इसलिए मार डाला

सिटी एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल कुमार गुप्ता ने बताया कि महिला के विवाह से पहले ही राहुल का संबंध उससे था. महिला की शादी के बाद भी उन दोनों के संबंध बन रहे, जिसकी वजह से महिला का उसके पति से संबंध खत्म हो गया.

जिसके बाद राहुल के द्वारा ही चुटिया इलाके में महिला को किराए का कमरा दिलवा दिया. महिला वहीं रहती थी और उसका सारा खर्च राहुल ही उठता था. इसी बीच राहुल को यह जानकारी मिली कि उसकी प्रेमिका का किसी अन्य युवक से संबंध कायम हो गया है और वह उसके साथ उसी किराए के घर में लिव-इन रिलेशन में रहती है.

जानकारी मिलने के बाद राहुल कुछ दिनों तक चुटिया में ही रहकर अपनी प्रेमिका की रेकी करता रहा. जब उसका शक यकीन में तब्दील हो गया तब उसने महिला की हत्या करने की प्लानिंग कर ली. घटना के दिन हत्या की नीयत से ही वह अपनी प्रेमिका के घर में गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया.

इस मामले में पुलिस को पहले लगा कि यह आत्महत्या का मामला है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी कहानी बदल गई. जिसके बाद टेक्निकल सेल की मदद से राहुल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया.

इसे भी पढे़ं- रांची में दो डेडबॉडी मिलने से मचा हड़कंप, एक रिम्स के पीछे तो दूसरा मंदिर के पास मिला शव

इसे भी पढे़ं- संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शिक्षक का शव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे टीचर

इसे भी पढे़ं- बाजार में महिला के मिले शव का खुलासा, शराब के नशे में पति ने ही ली थी पत्नी की जान

TAGGED:

SUSPICIOUS DEATH OF WOMAN SOLVED
POLICE ARRESTED ACCUSED FOR MURDER
MURDER OF WOMAN IN LOVE
रांची सिटी एसपी पारस राणा
WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.