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प्रेमी ही निकला हत्यारा, दूसरे से संबंध के कारण ले ली प्रेमिका की जान

रांचीः राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने सुसाइड नहीं किया था. बल्कि एक साजिश के तहत उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 31 मई को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि चुटिया थाना क्षेत्र स्थित किराये के एक मकान में महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है और शव बेड पर पड़ा हुआ है. इस संबंध में चुटिया थाना यू०डी० कांड सं0-15/26, दिनांक-31.05.2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई.

इसी बीच जब महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया. जिससे यह जानकारी मिली की महिला की मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, उनकी मौत गंभीर चोट और गले पर दबाव बनाने के कारण दम घुटने से हुई है. इसके बाद मामले में यू०डी० कांड को हत्या की धाराओं में परिवर्तित कर चुटिया थाना कांड सं0-101/26, दिनांक-06.07.2026, धारा-103 (1)/3 (5) भा०द०वि० दर्ज कर कांड में शामिल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुट गई.

टेक्निकल टीम ने किया बेहतरीन काम

सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया. टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, गुप्त सूचना संकलन एवं साक्ष्यों के आधार पर राहुल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया. अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि घटना का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग से उत्पन आपसी ईर्ष्या थी.

दूसरे युवक से हुआ संबंध इसलिए मार डाला