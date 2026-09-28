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प्रेम प्रसंग का विरोध करने के कारण हुई थी छात्र की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

लातेहार में प्रेम प्रसंग का विरोध करने वाले छात्र की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

LATEHAR STUDENT MURDER CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 7:15 PM IST

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लातेहारः जिले में रविवार को हुई छात्र हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया. इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी लातेहार बेंदी गांव का निवासी मोहम्मद अरबाज, पलामू के पनेरीबांध गांव निवासी समीर अंसारी तथा लातेहार पथकी गांव निवासी कमलेश कुमार सिंह शामिल है. पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग का विरोध करने के कारण आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी.

इलाज के दौरान छात्र की मौत

दरअसल रविवार को लातेहार के परसही गांव निवासी एक छात्र की हत्या कर दी गई थी. मौत से पहले इलाज के दौरान छात्र ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि मोहम्मद अरबाज ने कुछ अन्य युवकों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए एक लाख रुपए की मांग की थी. पैसे नहीं देने पर उसे गोली मारी गई और धक्का देकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया गया. बाद में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

जानकारी देते अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता (Etv Bharat)

इधर घटना के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और मामले का खुलासा तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई. छापेमारी के क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया.

युवती से बातचीत का विरोध करने के कारण छात्र की हुई हत्या

सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी मोहम्मद अरबाज मृतक छात्र के एक रिश्तेदार युवती के साथ पढ़ाई करता था. अरबाज युवती से बातचीत भी करता था. जिसका विरोध छात्र कर रहा था. छात्र द्वारा विरोध किए जाने से नाराज होकर आरोपी अरबाज ने छात्र की हत्या की योजना बनाई और छात्र को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई की गई तथा सड़क से गुजर रही एक हाईवा के नीचे धक्का दे दिया. घटना के बाद छात्र को मृत समझकर आरोपी वहां से फरार हो गए. परंतु घटना में छात्र की मौत नहीं हुई थी और उसने अस्पताल पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दे दी. बाद में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई. छात्र की निशानदेही पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

अपराधी चालाकी से अपराध को अंजाम दे रहे थे

एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपियों ने शातिर अंदाज में घटना को अंजाम देने की योजना तैयार की थी. आरोपियों ने छात्र को एक गाड़ी के नीचे धक्का दे दिया था ताकि ऐसा प्रतीत हो कि दुर्घटना में छात्र की मौत हो गई है. परंतु आरोपियों की योजना सफल नहीं हो पाई और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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