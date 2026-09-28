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प्रेम प्रसंग का विरोध करने के कारण हुई थी छात्र की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

लातेहारः जिले में रविवार को हुई छात्र हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया. इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी लातेहार बेंदी गांव का निवासी मोहम्मद अरबाज, पलामू के पनेरीबांध गांव निवासी समीर अंसारी तथा लातेहार पथकी गांव निवासी कमलेश कुमार सिंह शामिल है. पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग का विरोध करने के कारण आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी.